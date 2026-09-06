El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

En la Casa Rosada aseguran que la obra será financiada con recursos propios del Estado argentino.

El Gobierno de Javier Milei descartó de manera tajante recurrir a financiamiento extranjero, particularmente de Estados Unidos, para construir la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El proyecto recibió esta semana una primera asignación presupuestaria y se convirtió en una de las principales medidas anunciadas por el Presidente durante su mensaje sobre Malvinas. En la Casa Rosada aseguran que la obra será financiada con recursos propios del Estado argentino.

La iniciativa, que ya había sido anunciada durante la gestión de Alberto Fernández, busca ahora avanzar hacia una etapa concreta de construcción. En el oficialismo sostienen que la diferencia es que esta vez comenzarán efectivamente las obras, aunque todavía existen interrogantes sobre los plazos, el diseño definitivo y, especialmente, cómo se cubrirá el costo total. El ministro de Defensa, Carlos Presti, será el encargado de brindar detalles sobre el proyecto y su esquema de financiamiento.

El Gobierno toma como referencia la base naval de Punta Arenas, en Chile, y aspira a desarrollar en Tierra del Fuego una infraestructura que permita ofrecer servicios estratégicos que actualmente la Argentina no posee. Sin embargo, el costo estimado genera dudas: mientras algunas fuentes oficiales calculan unos 300 millones de dólares, otras elevan la cifra a entre 400 y 500 millones. Ese monto representa un desafío significativo para una administración que mantiene como prioridad el equilibrio fiscal y el déficit cero.

Primer paso

Un primer paso concreto quedó establecido en el DNU 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial. La norma contempla $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo dentro del refuerzo de partidas destinado a Defensa, fondos que serán asignados mayoritariamente a las obras de la base fueguina.

Aunque se trata de una primera señal de financiamiento con recursos nacionales, la suma está todavía muy por debajo del costo estimado del proyecto. En el Gobierno insisten en que no recurrirán a otros Estados para completar la obra y sostienen que la base debe construirse íntegramente con fondos argentinos.