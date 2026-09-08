El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas petroleras que operan en Malvinas

La Oficina del Presidente informó que se presentó una denuncia contra cinco compañías por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, según informó este lunes la Oficina del Presidente. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. Según el comunicado oficial, algunas de estas compañías contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

De acuerdo con la presentación, esas actividades se realizarían en violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659. La denuncia también alcanza a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd., además de directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos denunciados.

Qué plantea la denuncia del Gobierno

La Oficina del Presidente sostuvo que la presentación constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En ese sentido, el Gobierno afirmó que continuará "investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina".

El comunicado también informó que el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y de otros proyectos estratégicos.

La instrucción establece que esos proyectos deberán ser incluidos en el presupuesto que será remitido al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

Según la Oficina del Presidente, las medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos.