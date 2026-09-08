A 1.000 días del inicio de la gestión de Javier Milei, los principales indicadores analizados muestran que el deterioro de los ingresos, el consumo y el empleo convive con una inversión que no logra consolidarse y con una producción industrial que permanece por debajo de los niveles previos.
Javier Milei: 1.000 días de Gobierno, 10 indicadores de la economía
La gestión de Javier Milei suma pérdida de empleo formal, de poder adquisitivo, aumento de morosidad e informalidad, destrucción de puestos de trabajo
8 de septiembre 2026 · 10:02hs
La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la morosidad y de la informalidad, la destrucción de puestos de trabajo y de empresas empleadoras y el retroceso de la actividad productiva configuran un escenario en el que los costos del programa económico se expresan tanto en las condiciones de vida de los hogares como en la estructura productiva, resume un informe del Centro de Politica Económica Argentina (CEPA).
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LA MAGNITUD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
1. Salarios
- Salarios privados registrados a jun/26: -3,6% real vs. nov/23.
- Sector público nacional a jun/26: -37,0% real vs. nov/23.
- Sector público provincial a jun/26: -9,7% real vs. nov/23.
- Salarios registrados (público+privado) a jun/26: -8,2% real vs. nov/23.
- Ajustando por IPC-ENGHo 2017/18: caída real de -18,5% vs. nov/23
- SMVM: -40,8% de poder adquisitivo (nov/23–sep/26); requeriría +$271.315 (+70,7%) para recuperar nivel 2023.
2. Jubilaciones
- Bono jubilatorio congelado en $70.000 desde marzo 2024 (30 meses sin actualizar).
- Si se hubiera actualizado por movilidad: debería ser $223.148 en sep/26 → pérdida de $153.148 mensuales por jubilado.
- Jubilación mínima con bono: -19,2% real (3°T 2026 vs. último trimestre gobierno anterior).
- Jubilación mínima sin bono: -1,5% real en el mismo período.
3. Morosidad del crédito
- Morosidad bancaria de familias: de 2,5% (nov/24) a 13,0% en julio 2026 (máximo desde 2001)
- Morosidad en billeteras virtuales (PNFC): de 7,3% (nov/24) a 33,9% (jul/26), superando el máximo de pandemia (27,1% en may/2020).
- Irregularidad total (bancos + billeteras): -15,7% en julio 2026.
4. Consumo masivo
- Supermercados (INDEC): -10,3% acumulado vs. promedio ene/22–nov/23.
- Autoservicios mayoristas: -16,9% acumulado.
- Scentia: consumo masivo -12,9% vs. promedio ene-nov 2023.
5. Inversión real
- Formación bruta de capital fijo: caídas interanuales en 5 de los últimos 9 trimestres; -2,6% (4°T 2025) y -11,6% (1°T 2026).
- Estimaciones privadas dan cuenta de una nueva caída en el 3er trimestre de 2026.
- Inversión extranjera directa neta vía mercado de cambios: desinversión neta acumulada desde dic/23 por -USD 1.193 millones.
6. Desocupación
- Tasa de desocupación: 7,8% (1°T 2026), 0,9 p.p. más que 1°T 2023.
- Desocupados vs. 4°T 2023: +323.000.
- Total desocupados: 1.765.000 personas (1°T 2026).
7. Empleo registrado
- Pérdida total: -411.613 puestos (-4,18%), de 9.857.173 a 9.445.560 (450 empleos/día).
- Sectores más afectados (absoluto): industria manufacturera (-97.312), Construcción (-80.399), Transporte y almacenamiento (-72.480), Administración pública (-72.312).
- Sectores más afectados (relativo): construcción (-16,8%), Org. extraterritoriales (-15,4%), Transporte y almacenamiento (-13,5%).
8. Informalidad laboral
- Tasa de empleo no registrado: 44,2% (1°T 2026); +2,2 p.p. interanual; +3,4 p.p. vs. 1°T 2023.
9. Empresas empleadoras
- Pérdida: -30.633 empresas (de 512.357 a 481.724), equivalente a 33,5 empresas/día.
- Sector más afectado (absoluto): comercio (-8.408).
- Sector más afectado (relativo): Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-17,2%), Transporte y almacenamiento (-17,1%).
10. Producción industrial
- Índice de producción industrial: -2,2% interanual en el 1er semestre de 2026.
- Promedio de gestión: -10,2% vs. promedio del período previo.