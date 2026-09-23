La cúpula de la UIA se reunió con funcionarios de Economía y planteó un “puente” para mejorar la competitividad ante el avance de las importaciones.

La UIA llevó 38 pedidos al Gobierno y reclama medidas para enfrentar la apertura de importaciones.

La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y llevó un documento con 38 pedidos para el sector. El encuentro, que había sido solicitado en reiteradas oportunidades, se produjo en medio de los reclamos de la entidad por el impacto de la apertura comercial y la pérdida de competitividad de distintos segmentos industriales.

Según pudo reconstruir Agencia Noticias Argentinas, los representantes empresarios plantearon la necesidad de establecer un “puente” que permita acompañar la transición hacia una economía más abierta y, al mismo tiempo, generar condiciones para que las empresas puedan competir.

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El encuentro de la UIA con funcionarios de Economía

Por la UIA participaron su presidente, Martín Rappallini; los vicepresidentes David Uriburu y Rodríguez Pérez Graziano; el secretario del Comité Ejecutivo, Eduardo Nougués; y la directora ejecutiva, Laura Bermúdez.

En representación del Gobierno estuvieron el secretario de Coordinación, Pablo Lavigne; la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La reunión se concretó durante la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Estados Unidos junto al presidente Javier Milei.

El encuentro había sido reclamado públicamente por la conducción de la UIA y fue interpretado como una instancia de acercamiento después de los cruces registrados durante el Día de la Industria.

Un documento con 38 pedidos

Durante la reunión, los industriales entregaron a los funcionarios un documento que reúne 38 propuestas y pedidos vinculados con la actividad manufacturera.

La entidad planteó la necesidad de “nivelar la cancha” frente a las nuevas condiciones de competencia, con especial atención a la evolución de las importaciones provenientes de China.

La propuesta de la UIA apunta a establecer una serie de medidas transitorias que permitan acompañar la transformación del esquema económico impulsado por el Gobierno.

De acuerdo con la reconstrucción de Noticias Argentinas, los funcionarios recibieron el planteo y escucharon los reclamos empresarios, aunque durante el encuentro no se anunciaron medidas concretas.

Sin anuncios después de la reunión

Otro dato que marcó la jornada fue la ausencia de una fotografía oficial y de un comunicado del Ministerio de Economía con detalles sobre la reunión.

Tampoco la UIA difundió públicamente información sobre el contenido de la conversación. En paralelo, la cuenta oficial de Economía y el ministro Luis Caputo publicaron información sobre un récord en el volumen de exportaciones agroindustriales durante los primeros ocho meses del año.

La falta de anuncios posteriores dejó el encuentro sin definiciones concretas sobre los pedidos formulados por la entidad industrial.

La industria y el escenario económico

El planteo empresario se da en un contexto de retroceso de la actividad manufacturera. El último dato oficial disponible indica que la industria registró en julio una caída interanual del 4,9%.

Los primeros indicadores privados correspondientes a agosto también muestran dificultades para el sector, según los datos citados por la entidad industrial.

Frente a este escenario, el Gobierno mantiene su posición de evitar políticas específicas para determinados sectores y sostiene que las actividades que perdieron competitividad deberán avanzar en procesos de reconversión.

La UIA, en cambio, busca que esa transición incluya medidas que permitan a las empresas enfrentar la mayor competencia externa mientras se adaptan al nuevo escenario.