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El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

El Gobierno de Entre Ríos concretó el pago adeudado a los bomberos voluntarios y confirmó el cumplimiento de las prestaciones previstas por ley.

24 de septiembre 2026 · 15:13hs
El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios.

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios.

El Gobierno de Entre Ríos concretó el pago de las obligaciones adeudadas a los bomberos voluntarios de la provincia, según se informó este jueves tras una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación que regula el sistema de bomberos voluntarios. "Esta gobernación comenzó a cumplir con todas las exigencias que implicaba la ley y que nunca se había cumplido hasta ahora", sostuvo.

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Entre Ríos cumplió con el pago adeudado a los bomberos voluntarios

Entre las prestaciones contempladas se encuentran la cobertura de salud para los bomberos que no cuentan con obra social, los seguros de los vehículos utilizados por los cuarteles y el apoyo económico individual de carácter vitalicio para los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios.

Además, la Provincia informó que cumplió con los compromisos asumidos con la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos para garantizar la cobertura sanitaria. También se concretó el pago de las pensiones correspondientes a bomberos voluntarios y del aporte de combustible destinado a los cuarteles que no habían presentado la documentación requerida en su momento.

"Hoy el ministro de Seguridad anunció que cumplimos con lo que el gobernador se había comprometido en la última reunión que tuvimos con los bomberos voluntarios", señaló Colello.

Durante la reunión de gabinete también se analizaron medidas vinculadas a la tarjeta estatal Sidecreer. Según explicó Colello, se estableció que la capacidad de endeudamiento de empleados públicos y jubilados será de hasta el 40 por ciento de sus ingresos, frente al límite anterior que podía alcanzar el 80 por ciento.

Asimismo, se anunció un programa de refinanciación de deudas con la propia tarjeta, con una tasa de interés del 35 por ciento, además de nuevos créditos personales con una tasa del 45 por ciento.

Por otra parte, se abordó la transferencia del Hospital de la Baxada "Dra. Teresa Ratto". Colello indicó que la Provincia ya cuenta con el proyecto ejecutivo para finalizar la obra y que se trabaja actualmente en obtener la no objeción de PAMI, requisito necesario para avanzar con el proceso de licitación.

"Nosotros ya tenemos hecho el proyecto ejecutivo para poder terminar una obra que sin lugar a dudas cambiará el paradigma del sistema de salud de Paraná, la región y la provincia", afirmó Colello, quien agregó que el objetivo es poder avanzar con la licitación y finalizar una obra esperada por la comunidad entrerriana.

Gobierno Entre Ríos Bomberos Voluntarios
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