Uno Entre Rios | El País | Estado

El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados

Vialidad dejó caer un juicio civil contra la expresidenta Cristina Fernández , de esta forma el Estado nacional deberá pagar casi US$10 millones a los abogados.

7 de septiembre 2026 · 16:55hs
El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados.

El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados.

Luego de que una demanda civil contra la expresidenta Cristina Fernández y otros acusados quedara sin efecto por falta de impulso procesal, la Justicia estableció los honorarios que deberían recibir los abogados que trabajaron en el expediente: casi 10 millones de dólares.

LEER MÁS: Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fernández en Constitución

Qué deberá pagar el Estado

A partir de que Vialidad Nacional dejara caer la causa civil y no continuara con el reclamo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El presidente Javier Milei reglamentó la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años

Javier Milei reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Una investigación examina cómo el consumo de carne de caza incrementa los niveles de plomo en la sangre de niños en zonas rurales del norte de Argentina

Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

De esa manera, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados, aunque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

El origen del reclamo es un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa.

Tras dicha decisión, los abogados de los acusados y absueltos pidieron que se establezcan los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. Sin embargo, la Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio.

En ese marco, el pasado 4 de agosto los abogados de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios y denunciaron “privación de justicia”.

Cuánto cobrarán los abogados

El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente u$s 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Se disputan unos 13.614 millones de pesos para un total de 12 letrados, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo.

Así se distribuye dicho monto:

Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604.

Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno.

Luis Goldín: US$ 359.354.

Fernando Muriel: US$ 216.410.

Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa.

Oscar Luis Vignale: US$ 866.320.

Estado Abogados Cristina Fernández Acusados
Noticias relacionadas
el gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de tierra del fuego

El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

El modelo económico de Javier Milei encuentra respaldo social: casi 4 de cada 10 votarían por mantenerlo en 2027, mientras mejoran imagen y aprobación, según Zentrix 

Modelo económico con respaldo social, según consultora

Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno.

Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno

Marcelo Rosasco y Edgardo Esteban, veteranos de Malvinas, dejaron en claro advertencias tras declaraciones de Javier Milei sobre la recuperación de Malvinas

Excombatientes de Malvinas: "Lo que dijo Milei se parece a lo que creyó Galtieri en 1982"

Ver comentarios

Lo último

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Ultimo Momento
Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insúa

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insúa

El principal sospechoso del asesinato de Federico Aramburu confesó el crimen

El principal sospechoso del asesinato de Federico Aramburu confesó el crimen

Policiales
Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos brindará una charla para periodistas y comunicadores en Paraná

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos brindará una charla para periodistas y comunicadores en Paraná

Créditos IAPV: el sector inmobiliario ve una oportunidad para reactivar la compraventa de viviendas

Créditos IAPV: el sector inmobiliario ve una oportunidad para reactivar la compraventa de viviendas

Alerta por infecciones respiratorias en Entre Ríos: el Ministerio de Salud insta a reforzar las medidas de prevención

Alerta por infecciones respiratorias en Entre Ríos: el Ministerio de Salud insta a reforzar las medidas de prevención

Prevención del suicidio: una jornada abordará los nuevos desafíos de las juventudes en Paraná

Prevención del suicidio: una jornada abordará los nuevos desafíos de las juventudes en Paraná

Dejanos tu comentario