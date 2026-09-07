Vialidad dejó caer un juicio civil contra la expresidenta Cristina Fernández , de esta forma el Estado nacional deberá pagar casi US$10 millones a los abogados.

El Estado pagará casi US$10 millones a los abogados de Cristina Fernández y otros acusados.

Luego de que una demanda civil contra la expresidenta Cristina Fernández y otros acusados quedara sin efecto por falta de impulso procesal, la Justicia estableció los honorarios que deberían recibir los abogados que trabajaron en el expediente: casi 10 millones de dólares.

A partir de que Vialidad Nacional dejara caer la causa civil y no continuara con el reclamo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

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De esa manera, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados, aunque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

El origen del reclamo es un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa.

Tras dicha decisión, los abogados de los acusados y absueltos pidieron que se establezcan los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. Sin embargo, la Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio.

En ese marco, el pasado 4 de agosto los abogados de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios y denunciaron “privación de justicia”.

Cuánto cobrarán los abogados

El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente u$s 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Se disputan unos 13.614 millones de pesos para un total de 12 letrados, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo.

Así se distribuye dicho monto:

Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604.

Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno.

Luis Goldín: US$ 359.354.

Fernando Muriel: US$ 216.410.

Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa.

Oscar Luis Vignale: US$ 866.320.