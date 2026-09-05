Excombatientes de Malvinas: "Lo que dijo Milei se parece a lo que creyó Galtieri en 1982"

El presidente Javier Milei volvió a poner en la escena la disputa con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas . La Agencia Noticias Argentinas conversó con dos excombatientes para saber su visión sobre las declaraciones del jefe de Estado respecto a un tema que, sin dudas, atraviesa a todos los argentinos.

Marcelo Rosasco , periodista y excombatiente de Malvinas, sentenció : "Lo que dijo este señor se parece en gran parte a lo que dijo Galtieri en su momento o lo que creyó Galtieri mejor dicho respecto de que Estados Unidos se iba a poner del lado de Argentina en el conflicto de 1982" . Por lo tanto, "es el último manotazo de ahogado (de Milei) para ganarse el fervor popular".

En esa línea, aseveró que "la apuesta de Milei es jugar todas las fichas a que Inglaterra ceda ante los Estados Unidos, no su soberanía por supuesto, pero le deje a Norteamérica la posibilidad de profundizar sus negocios en las Islas dada la importancia que tiene esa zona continental en cuanto a la extracción de combustible". Y agregó: "De esa manera lo que va a buscar es recostarse sobre Estados Unidos, hacer lo que hace ahora, ser un pelele, un alcahuete de los EEUU".

"Una vez que Norteamérica tenga esa suerte de ventaja, esa prioridad sobre Malvinas, pegársele: bajarse los pantalones ante EEUU debido a los posibles miles de negocios que haría EEUU compartiendo cierta soberanía con el Reino Unido".

Rosasco también analizó la declaración del mandatario en la que dejó en claro que "las Malvinas son argentinas" y puso el foco en el tema de la soberanía. Para el comunicador, "eso quedó desmentido hoy cuando Milei volvió a elogiar a (Margaret) Thatcher y después (Patricia) Bullrich que no le hizo ningún favor al decir que no ve a Thatcher como una enemiga".

"Acá busca la otra parte: quedar bien con Inglaterra a pesar de manifestar que va a luchar por la soberanía de las Islas", afirmó y consideró que "queda expuesto el sentido, la motivación por la cual lo dice: con un plan económico que se está cayendo a pedazos, con una sociedad rota con necesidades básicas insatisfechas y un tejido productivo destrozado con cero producción, lo que Milei busca es tirar una declaración netamente populista para tratar de recuperar algo del espacio que está perdiendo".

Sobre los efectos de las declaraciones del presidente, Rosasco piensa que "lo más probable es que la sociedad argentina no le crea o que sean declaraciones que le terminen jugando en contra porque si hay algo en lo que Milei no es creíble es en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas".

En consecuencia, "todo indica que se trató de una declaración para la tribuna, como se dice en el fútbol".

Acerca de lo que puede llegar a pasar tras los dichos del mandatario, el periodista advirtió: "Ahora viene la otra parte, quién sale a ponerle límites, a desenmascararlo ante esta barbaridad que dijo. Barbaridad no por lo que se dijo sino por quién lo dijo".

Por último, se centró en la responsabilidad fundamental, que a su entender tienen los excombatientes de Malvinas tras el discurso del presidente. "Creo que los veteranos de Malvinas tenemos la obligación de llevar adelante un trabajo enorme de concientización, ya que debemos aprovechar este momento junto con el efecto de la bandera que los muchachos de la Selección Argentina desplegaron en el Mundial tras el partido con Inglaterra".

Por su parte, Edgardo Esteban, también excombatiente y en la actualidad, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, explicó por qué las palabras de Milei llegan tarde.

"Es tarde porque las empresas una israelí (Navitas Petroleum) y otra británica (Rockhopper Exploration) están trabajando hace nueve meses (en el proyecto petrolero Sea Lion) en la búsqueda de petróleo, y justo coincide con que cuando arranque la campaña electoral argentina de 2027, estas compañías sacarían los primeros barriles", subrayó y añadió: "Para 2028 van a sacar 125.000 barriles de petróleo crudo por día".

Edgardo también recordó que Milei "fue tres veces a Israel y nunca habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, teniendo en cuenta que uno de sus hijos es parte de las autoridades de Navitas Petroleum, tiene el 65% de las acciones" y sumó: "(Milei) habló de la autodeterminación de los habitantes de las Islas en un discurso de abril del año pasado y ayer abrió su discurso diciendo que son dos países, Argentina y Gran Bretaña los que se tienen que sentar a dialogar".

"Cuando reivindica a Thatcher, cuando dice que el hundimiento del General Belgrano no fue un crimen de guerra, cuando se pelea con los países de la región y cuando recién el presidente de EEUU, Donald Trump, especulando que el Reino Unido haga los aportes para la Guerra de Irán en el Estrecho de Ormuz, deja entrever esta posible bendición de EEUU que en realidad está atrás de nuestros recursos naturales", indicó en referencia a las declaraciones de Trump respecto a que Estados Unidos podría llegar a revisar su posición de neutralidad en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña.

En cuanto a que Norteamérica quiere los recursos naturales de nuestro país, el excombatiente precisó: "No solamente el petróleo del Atlántico sino también seguramente de Vaca Muerta y lo que es un potencial de recursos enormes que va a tener la provincia de Neuquén. También está la base más grande que hay en el hemisferio Sur que es aliada de la OTAN. A su vez, Estados Unidos pretende el control del Atlántico Pacífico y dentro de 20 años se va a discutir acerca de los recursos que hay en el continente blanco (la Antártida), que posee la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta".

"Por eso, ojalá pueda cumplir, pero me parece que sin hacer una comparación con una dictadura militar, me hizo acordar al 30 de marzo de 1982 cuando los trabajadores salieron a marchar a la Plaza de Mayo y tres días después se decía que se habían recuperado las Islas Malvinas", recordó y, en alusión a la actualidad, enfatizó: "Hay un año electoral, (Milei) necesita apoyo, las encuestas no le dan bien y el tema Malvinas es un tema transversal, un tema de pertenencia, un tema de identidad, un tema que une a los argentinos y desde ese punto hay una cuestión de especulación política", afirmó.

"Al mismo tiempo, Milei ayer antes de los anuncios, viaja a Chile habla de los acuerdos, de la reivindicación de Malvinas, pero el gobierno chileno anuncia que, después del conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982, se abre una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas para el abastecimiento de alimentos y herramientas, provisiones, repuestos a los pozos petroleros y el gobierno argentino no hace absolutamente nada", detalló, y agregó: "Saca los radares que controlaban los helicópteros que pasaban con el cambio de personal para las plataformas petroleras, cierra las bases que ahora quiere reabrir cuando esas bases se estaban trabajando para hacer un puente aéreo con la base Petrel y trabajar la soberanía del continente blanco desde Ushuaia ". Además, "cerró el Consejo de Malvinas que funcionó hasta su llegada, en donde había representantes de las provincias: excombatientes, referentes de la cultura, diplomáticos".

Por lo tanto, "llega tarde por muchas cuestiones, pero fundamentalmente en lo que respecta a la región. Uruguay hoy es el principal abastecedor de provisiones, de alimentos, tiene una alianza incondicional con los habitantes de las Islas. En la feria de La Rural que empieza ahora, el stand más grande es el de Reino Unido y ahí el más importante es el de las Islas Malvinas", marcó.

Y añadió: "Se pelea con un aliado incondicional como es el presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, no repudia la esclavitud en el mundo y vota junto con EEUU e Israel cuando los 54 países del continente africano votaron siempre incondicionalmente a favor de las Islas Malvinas y del reclamo del diálogo en las Naciones Unidas".

Ante este escenario, para Edgardo "hay una contradicción permanente: Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, ojalá el presidente lo asuma, ojalá llegue a las instancias de reclamo, de repudio y se logren los objetivos lo que plantea".

"Sería muy importante para el futuro económico de nuestra Argentina, para nuestros hijos, ya que los habitantes de las Islas se llevan 400 millones de dólares de regalías pesqueras por año, uno de los lugares con mayores ingresos per cápita después de Luxemburgo", indicó.

Reino Unido ratificó su soberanía sobre Malvinas tras la advertencia de Trump sobre el respaldo de EE.UU.

Además de "que los barcos factoría que van a pescar el calamar a nuestro Atlántico Sur hacen puerto en Montevideo, donde se reabastecen de combustible y de provisiones".

En conclusión, "si no hay una alianza en la región si no se entiende que Malvinas además de ser un reclamo de Argentina es parte de América Latina y que hubo una gran alianza que acompañó es muy difícil. Si no hay coherencia en poder sentar al Reino Unido a dialogar y poder empezar a trabajar a recuperar las Islas Malvinas como muchos soñamos: ver flamear la celeste y blanca en nuestras Islas".

"El único camino posible es la diplomacia, es salir a buscar respaldo internacional, recomponer el vínculo roto y destruido que tienen con los países de la región, Brasil y Uruguay fundamentalmente", reiteró y advirtió: "Chile va a jugar siempre para el Reino Unido y para su alianza y su estrategia en el Atlántico Sur. Es mucho más importante para ellos ese vínculo que el de la propia Argentina".

Para cerrar, fue contundente: "La diplomacia es fundamental y este Gobierno ha destruido todos los vínculos diplomáticos posibles habidos y por haber".

Por lo tanto, ahora se trata de "volver a empezar y es un camino muy largo" y añadió: "Después sí actuar en cuestiones de sanciones firmes, hacer todo lo posible para que no pasen por la plataforma marítima continental, empezar a generar tensiones en el sur como parte de una estrategia que sientan que se ahogan y que indefectiblemente tienen que dialogar con la Argentina, buscar los caminos del diálogo, que hasta ahora no se están buscando".