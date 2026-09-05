El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina expresaron este sábado su alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del Papa León XIV.
Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno
La delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede recorrió Uruguay, Argentina y Perú preparando la visita del Papa León XIV.
La visita del Papa León XIV
"Estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina", indicó el Episcopado.
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En un comunicado, destacó "el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas, constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria".
"El trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento. El itinerario definitivo y los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre", agregó la Conferencia Episcopal.