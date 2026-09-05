Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno.

La delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede recorrió Uruguay, Argentina y Perú preparando la visita del Papa León XIV.

El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina expresaron este sábado su alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del Papa León XIV .

"Estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina", indicó el Episcopado.

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En un comunicado, destacó "el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas, constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria".

"El trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento. El itinerario definitivo y los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre", agregó la Conferencia Episcopal.