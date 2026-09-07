Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

Una investigación examina cómo el consumo de carne de caza incrementa los niveles de plomo en la sangre de niños en zonas rurales del norte de Argentina

Una investigación examina cómo el consumo de carne de caza incrementa los niveles de plomo en la sangre de niños en zonas rurales del norte de Argentina

Estudio revela elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza. La investigación fue realizada por científicos argentinos en San Javier, provincia de Santa Fe, y publicado recientemente. Patos y Carpinchos son las especies más asociadas al riesgo. Se trata de un grave problema para la salud pública y el ambiente, publicó Ceydas Entre Ríos.

Dado que Entre Ríos comparte con esta región santafesina el mismo ecosistema de humedales y monte del Espinal, además de arraigados hábitos de caza, la problemática es sumamente relevante para la comunidad local

La investigación fue recientemente publicada en la revista especializada Ecotoxicology and enviromental safety y sus autores son Andrea Caselli, Valentina Fernández, Ayelén Muchiutti, Ralph ET Vanstreels, Martín Santiago y Marcela Uhart.

Los investigadores pertenecen a las Universidades del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y de California (EEUU). Revelaron que niños que habían consumido recientemente carne de animales provenientes de la caza presentan niveles de plomo en sangre por encima de los valores considerados seguros y mucho más altos que aquellos que no la habían consumido.

Foto: Ilustrativa

El plomo proviene de perdigones de escopeta utilizados para cazar.

Según el estudio, los mayores riesgos estuvieron asociados al consumo de patos y carpinchos. Además, indican que retirar los perdigones o la carne dañada antes de cocinar no reduce el riesgo ya que la munición se fragmenta en partículas diminutas imposibles de detectar a simple vista que se dispersan y contaminan la carne.

Los resultados de la investigación implican no solo una grave preocupación para la salud pública sino también para el ambiente puesto que muchas especies silvestres bioacumulan plomo al ingerir los perdigones o al estar expuestos al ambiente contaminado por este. "Se trata de un riesgo silencioso pero sostenido en el tiempo que exige respuestas urgentes por parte del Estado, la comunidad y el sector sanitario", indicó Ceydas.

Detalles de la investigación a la que accedió UNO

Para un habitante de la provincia de Entre Ríos, el paisaje del monte del Espinal y los vastos humedales del río Paraná no son solo postales geográficas; son el escenario de una cultura y una mesa compartidas. Recientemente, una investigación liderada por expertos internacionales y locales en el Departamento San Javier, en la vecina Santa Fe, ha encendido las alarmas sobre el "plomo invisible" que llega a los platos de las familias del Litoral a través de la carne de caza.

Aunque el estudio se centró en comunidades santafesinas, sus resultados son un espejo directo para Entre Ríos. Ambas provincias comparten no solo el ecosistema, sino también las mismas tradiciones de caza y, fundamentalmente, la misma vulnerabilidad socioeconómica.

En muchas zonas rurales, la caza no es solo un deporte o una tradición; es una necesidad dietética y un pilar de la seguridad alimentaria para familias que dependen de esta proteína ante la falta de acceso a alimentos regulados. Lo que se descubrió en la sangre de los niños de San Javier es una realidad silenciosa que, debido a la similitud geográfica y cultural, atraviesa con certeza los hogares entrerrianos.

Los hallazgos de esta investigación revelan una conexión preocupante entre el consumo de especies silvestres y niveles de toxicidad en sangre que superan los límites de seguridad internacional.

Una Realidad en la Sangre de los Niños

El estudio arrojó cifras contundentes que permiten comparar el impacto directo del consumo de carne de caza en la salud infantil.

Especies Bajo la Lupa: El Pato, el Carpincho y la Nutria

La investigación identificó que las presas más comunes en la mesa del Litoral son, precisamente, las que representan el mayor riesgo de exposición.

El Pato (Anatidae): Consumido por el 77% de los niños. Su riesgo es crítico por su pequeño tamaño: cuando un perdigón impacta, los fragmentos se dispersan por toda la carcasa. Además, estas aves suelen ingerir municiones del fondo de los humedales al confundirlos con alimento.

Consumido por el 77% de los niños. Su riesgo es crítico por su pequeño tamaño: cuando un perdigón impacta, los fragmentos se dispersan por toda la carcasa. Además, estas aves suelen ingerir municiones del fondo de los humedales al confundirlos con alimento. El Carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris): Presente en el 51% de las dietas. Al ser un animal de gran tamaño cazado frecuentemente con armas de fuego en zonas de alta actividad, acumula plomo tanto por el impacto directo como por la contaminación de las pasturas que consume.

Presente en el 51% de las dietas. Al ser un animal de gran tamaño cazado frecuentemente con armas de fuego en zonas de alta actividad, acumula plomo tanto por el impacto directo como por la contaminación de las pasturas que consume. La Nutria o Coipo (Myocastor coypus): Una especie emblemática de los bañados entrerrianos, consumida por el 46% de la población del estudio. Al igual que el carpincho, su cercanía a los humedales la expone a un entorno cargado de metales pesados provenientes de años de uso de munición de plomo.

Para el cazador local, esto significa que las especies que garantizan el sustento familiar son los vehículos principales de esta neurotoxina.

El Peligro Invisible: ¿Por qué el Plomo no Perdona?

El plomo es una neurotoxina potente que no tiene ninguna función biológica en el cuerpo humano. Lo más preocupante es que no existe un umbral seguro de exposición para los niños. Sus cuerpos absorben este metal más rápido que los adultos y su sistema nervioso, aún en formación, es extremadamente vulnerable.Los efectos a largo plazo de niveles elevados de plomo incluyen:

Reducción del coeficiente intelectual (IQ): Incluso niveles bajos afectan permanentemente la capacidad cognitiva y el potencial futuro del niño.

Incluso niveles bajos afectan permanentemente la capacidad cognitiva y el potencial futuro del niño. Problemas de atención y conducta: Vinculación directa con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), irritabilidad y mayor impulsividad.

Vinculación directa con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), irritabilidad y mayor impulsividad. Dificultades académicas: Impacto severo en el rendimiento escolar y la lectoescritura.

Impacto severo en el rendimiento escolar y la lectoescritura. Riesgos físicos: Desarrollo de anemia, hipertensión arterial y daños crónicos en los riñones.

Mitos en la Cocina y Preparación de Riesgo

Existe la creencia de que retirar el proyectil o "cortar alrededor" de la carne dañada elimina el peligro. Sin embargo, la ciencia demuestra que esto es una falsa seguridad. Al impactar, el plomo se fragmenta en partículas microscópicas invisibles.

El plomo se disuelve mucho más fácilmente en medios ácidos. El uso de tomate, vinagre o vino en preparaciones como guisos o escabeches aumenta drásticamente la solubilidad del metal, haciendo que el cuerpo lo absorba con mucha mayor eficiencia.

Hacia una Caza Segura y Salud Pública

La solución no es prohibir el sustento de las familias, sino transformar la práctica para proteger a las futuras generaciones.Manual de Acción para la Comunidad y Autoridades:

Transición de munición: El paso definitivo es el reemplazo del plomo por munición libre de plomo (acero, cobre o tungsteno). Es la única forma de garantizar una carne realmente sana.

El paso definitivo es el reemplazo del plomo por (acero, cobre o tungsteno). Es la única forma de garantizar una carne realmente sana. Vigilancia Médica Obligatoria: Según las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, cualquier nivel de plomo en sangre igual o superior a 5 μg/dL requiere notificación obligatoria, seguimiento interdisciplinario y monitoreo constante.

Según las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, cualquier nivel de plomo en sangre requiere notificación obligatoria, seguimiento interdisciplinario y monitoreo constante. Protección de Grupos Vulnerables: Se recomienda que niños y mujeres embarazadas eviten estrictamente el consumo de carne de caza obtenida con munición de plomo.

Se recomienda que niños y mujeres embarazadas eviten estrictamente el consumo de carne de caza obtenida con munición de plomo. Educación Sanitaria: Es urgente que los centros de salud rurales del Litoral informen sobre los riesgos del plomo, especialmente en contextos donde la caza es una necesidad por inseguridad alimentaria.

Créditos

Este artículo se basa en la investigación original "Game meat consumption is associated with increased blood lead levels in children in northern Argentina", realizada mediante el uso de dispositivos portátiles de diagnóstico LeadCare II validados para su uso en campo.

Autores del estudio: Andrea Caselli, Valentina Fernández, Ayelén Muchiutti, Ralph E.T. Vanstreels, Martin Santiago y Marcela M. Uhart.

Instituciones de respaldo: