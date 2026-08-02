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Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fernández en Constitución

Organizaciones políticas de San Martín, Tres de Febrero e Ituzaingó se concentraron frente a la vivienda de la exmandataria Cristina Fernández

2 de agosto 2026 · 11:27hs
Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fernández en Constitución

Cientos de militantes peronistas desbordaron el sábado la intersección de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, en una masiva muestra de afecto y respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple allí su prisión domiciliaria.

La jornada marcó la reanudación de las peregrinaciones sectoriales que habían quedado postergadas meses atrás por razones de fuerza mayor, reuniendo a agrupaciones de populosos distritos del Conurbano bonaerense en una demostración de lealtad política.

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Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fern&aacute;ndez en Constituci&oacute;n

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En el marco de la convocatoria, la militancia de San Martín —encabezada por el Ateneo Néstor Kirchner de la familia Letcher— se estableció en la esquina por la tarde para llevar a cabo diversas actividades culturales y políticas.

De forma simultánea, el peronismo de Tres de Febrero, conducido por Juan Debandi desde la titularidad del Partido Justicialista local, movilizó a sus columnas hacia el domicilio fijado para la detención.

Consigna unificada

A la concentración se sumaron también dirigentes y militantes del municipio de Ituzaingó, bajo la consigna unificada: "Compañeros y compañeras se encontraron en San José 1111 para acompañar a Cristina y pedir por su libertad", publicó Agencia Noticias Argentinas.

Esta nueva muestra de apoyo territorial se dio en paralelo a las versiones que circularon con fuerza en los últimos días sobre la posibilidad de que la expresidenta compita como candidata en los comicios del próximo año.

En respuesta a este escenario político, diversos sectores de la militancia desplegaron una intensa campaña de difusión en la vía pública con afiches impresos y pintadas callejeras en distintos puntos del Gran Buenos Aires, reforzando el clamor por su postulación electoral.

Militantes Cristina Fernández Peronismo
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