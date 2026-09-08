Uno Entre Rios | El País | Diputados

Diputados tratará el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad

La Cámarad de Diputados oficializó la sesión convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Será el miércoles al mediodía

8 de septiembre 2026 · 13:19hs
La Cámarad de Diputados oficializó la sesión convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Será este miércoles al mediodía

La Cámarad de Diputados oficializó la sesión convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Será este miércoles al mediodía

La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a la sesión especial para emplazar a comisión el tratamiento de los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, con el fin de poder establecer un cronograma de trabajo.

La citación, que lleva la firma del secretario parlamentario Adrián Pagan, está pautada para este miércoles 9 de septiembre a las 12, con un total de 50 expedientes para emplazar sobre la morosidad.

Frigerio: Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia.

Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia"

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores.

Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores

El bloque peronista, que encabeza el pedido, tiene el desafío de mantener unida a la mayoría que logró construir en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate. Por ello, deberá multiplicar las negociaciones con aquellos bloques opositores aliados al Gobierno nacional para mantenerlos en la misma postura a fin de que se presenten al recinto y den quórum.

LEER MÁS: Endeudamiento: más de 150.000 entrerrianos en mora, las billeteras virtuales en el ojo de la tormenta

Por su parte, La Libertad Avanza convocó a comisiones para el debate de sendos proyectos con el fin de desactivar la sesi{on opositora. Así, avanzó con la apertura de la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Santiago Pauli, que mantuvo una reunión informativa el pasado 2 de septiembre.

Sumado a ello, Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para este martes por la tarde, es decir, un día antes de la sesión que pidió la oposición. La segunda fue convocada para el miércoles de la próxima semana.

El cronograma oficialista estableció otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

LEER MÁS: Entre Ríos: más del 60% de los deudores en mora le deben a billeteras virtuales

Sin embargo, los diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes.

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de usar esa estrategia de convocar a comisión para intentar dilatar el tratamiento de los proyectos y quitarle fuerza a la sesión. El oficialismo considera que no tiene sentido parlamentario emplazar algo que ya está emplazado. “El único fin de la reunión del 9 es generar ruido politico”, señalaron a Parlamentario fuentes oficialistas.

El oficialismo buscará convencer a los legisladores que, si bien votaron a favor para habilitar el debate, no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que suelen votar con el oficialismo.

Por lo pronto, este martes continuará a las 15 el debate en la Comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores.

Diputados Endeudamiento discapacidad
Noticias relacionadas
A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio de PAMi con el Sanatorio Concordia y unos 14.300 afiliados quedarán a la deriva

Diputados denuncian una grave situación sanitaria por la caída de un convenio de PAMI

Según las pruebas PISA de 2026, 76% no alcanzó los conocimientos de Matemáticas, 59% no pudo con las pruebas de Lectura y 59% no superó la prueba de Ciencias.

Pruebas PISA: 76% no alcanzó conocimientos mínimos de matemática

la jueza que freno el regimen penal juvenil defendio su decision

La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil defendió su decisión

el gobierno denunciara penalmente a cinco empresas petroleras que operan en malvinas

El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas petroleras que operan en Malvinas

Ver comentarios

Lo último

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Horcas llega a Paraná con su Ustedes Mandan Tour 2026

Horcas llega a Paraná con su "Ustedes Mandan Tour 2026"

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

Ultimo Momento
En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Horcas llega a Paraná con su Ustedes Mandan Tour 2026

Horcas llega a Paraná con su "Ustedes Mandan Tour 2026"

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

La Supercopa de la LPF ya tiene fixture

La Supercopa de la LPF ya tiene fixture

Policiales
Juego ilegal: contó que tenía un casino online trucho y terminó condenado

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Campus Party Entre Ríos 2026: más de 50 charlas y talleres gratuitos en Paraná

Convocan a una segunda marcha por Sebastián Barreto: No nos dejen solos, pidió su mamá

Convocan a una segunda marcha por Sebastián Barreto: "No nos dejen solos", pidió su mamá

Dejanos tu comentario