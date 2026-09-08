Diputados tratará el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad

La Cámarad de Diputados oficializó la sesión convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Será el miércoles al mediodía

La Cámarad de Diputados oficializó la sesión convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Será este miércoles al mediodía

La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a la sesión especial para emplazar a comisión el tratamiento de los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad , con el fin de poder establecer un cronograma de trabajo.

La citación, que lleva la firma del secretario parlamentario Adrián Pagan , está pautada para este miércoles 9 de septiembre a las 12, con un total de 50 expedientes para emplazar sobre la morosidad.

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El bloque peronista, que encabeza el pedido, tiene el desafío de mantener unida a la mayoría que logró construir en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate. Por ello, deberá multiplicar las negociaciones con aquellos bloques opositores aliados al Gobierno nacional para mantenerlos en la misma postura a fin de que se presenten al recinto y den quórum.

Por su parte, La Libertad Avanza convocó a comisiones para el debate de sendos proyectos con el fin de desactivar la sesi{on opositora. Así, avanzó con la apertura de la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Santiago Pauli, que mantuvo una reunión informativa el pasado 2 de septiembre.

Sumado a ello, Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para este martes por la tarde, es decir, un día antes de la sesión que pidió la oposición. La segunda fue convocada para el miércoles de la próxima semana.

El cronograma oficialista estableció otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Sin embargo, los diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes.

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de usar esa estrategia de convocar a comisión para intentar dilatar el tratamiento de los proyectos y quitarle fuerza a la sesión. El oficialismo considera que no tiene sentido parlamentario emplazar algo que ya está emplazado. “El único fin de la reunión del 9 es generar ruido politico”, señalaron a Parlamentario fuentes oficialistas.

El oficialismo buscará convencer a los legisladores que, si bien votaron a favor para habilitar el debate, no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que suelen votar con el oficialismo.

Por lo pronto, este martes continuará a las 15 el debate en la Comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores.