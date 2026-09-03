Endeudamiento: más de 150.000 entrerrianos en mora, las billeteras virtuales en el ojo de la tormenta

Si bien Entre Ríos registra niveles de morosidad inferiores al promedio nacional, las plataformas digitales tienen mora de 32,9% y afecta a los jóvenes -35

Si bien Entre Ríos registra niveles de morosidad inferiores al promedio nacional, las plataformas digitales tienen mora de 32,9% y afecta a los jóvenes -35

La problemática del endeudamiento y la morosidad de los hogares sigue sumando capítulos de preocupación en la agenda económica regional. Según el último dossier publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos actualizados a julio de 2026 , la provincia de Entre Ríos cuenta con un total de 154.465 personas en situación de morosidad dentro del sistema crediticio.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, si bien la provincia registra niveles de morosidad inferiores al promedio nacional, la morosidad en las plataformas digitales trepa al 32,9% y afecta principalmente a jóvenes de entre 25 y 34 años.

El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos

Aunque esta cifra representa el 2,6% del total nacional de deudores morosos (que asciende a casi 6 millones de personas) —un porcentaje menor a la participación poblacional de la provincia, que representa el 3,1% del país—, el desglose de los números enciende alarmas sobre cómo y quiénes se están financiando.

Entre Ríos, una de las provincias menos endeudada

A nivel general, Entre Ríos exhibe un ratio de morosidad del 13,0%, posicionándose como una de las jurisdicciones con menor nivel de irregularidad del país (puesto 21° sobre 24), compartiendo el mismo escalón que Santa Fe (13,0%) y situándose por debajo de la media nacional, que es del 15,7%. Sin embargo, la calma de los promedios esconde una brecha muy profunda según el canal de financiamiento elegido.

Brecha en sistemas crediticios: bancos vs. billeteras virtuales

El informe expone un marcado contraste entre el sistema bancario tradicional y el universo de las billeteras virtuales (término utilizado para los Proveedores No Financieros de Crédito).

La morosidad entrerriana en los bancos tradicionales se ubica en un ordenado 8,5% (frente al 13,0% nacional). En este sector, existen 29.829 personas que son deudoras morosas exclusivas, con un monto promedio de deuda de $2.944.235 por familia.

La situación cambia drásticamente en el ecosistema digital: la morosidad en las billeteras virtuales en Entre Ríos se dispara al 32,9%. Esta modalidad de crédito rápido y de más fácil acceso digital concentra la mayor cantidad de afectados en la provincia, registrando 96.102 deudores morosos exclusivos.

Esto equivale al 3,4% del total nacional de morosos de billeteras virtuales, ubicando a Entre Ríos por encima de su peso poblacional en este segmento específico y demostrando una mayor penetración relativa de la mora en la financiación no bancaria.

La marcada diferencia se observa también en los montos: el préstamo moroso promedio de las familias en billeteras virtuales en la provincia es de $1.205.810. Aunque el monto es menor que en los bancos, la facilidad de acceso ha multiplicado la cantidad de personas atrapadas en esta modalidad de pago irregular.

Por otro lado, unas 28.534 personas se encuentran en mora simultáneamente con ambas vías de financiamiento.

Imagen generada con IA

Los jóvenes adultos: la franja etaria más comprometida

El endeudamiento entrerriano tiene una edad muy clara. El análisis demográfico de CEPA revela que el 69,6% del total de deudores morosos de la provincia tiene entre 25 y 54 años.

El pico de incumplimiento financiero se localiza en los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años, alcanzando a 43.078 individuos afectados. La distribución completa de la mora por grupos etarios muestra la siguiente escala en la provincia:

18 a 24 años: 15.586 deudores

15.586 deudores 25 a 34 años: 43.078 deudores

43.078 deudores 35 a 44 años: 37.488 deudores

37.488 deudores 45 a 54 años: 26.958 deudores

26.958 deudores 55 a 64 años: 15.814 deudores

15.814 deudores 65 años y más: 15.532 deudores

A partir de los 40 años, los datos muestran una tendencia descendente continua en la cantidad de deudores morosos a medida que avanza la edad de la población.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Severidad de la deuda: un escenario de riesgo

La preocupación de los analistas no solo radica en la cantidad de personas afectadas, sino en la gravedad de su situación financiera. Al evaluar las categorías de mora del Banco Central, la gran mayoría de los entrerrianos con deudas irregulares se encuentran en las condiciones más críticas:

Situación 3 (con problemas / riesgo medio): abarca a 20.494 personas .

abarca a . Situación 4 (alto riesgo de insolvencia): registra a 35.448 personas .

registra a . Situación 5 (irrecuperable): concentra la enorme cifra de 98.527 casos.

Esto demuestra que casi dos tercios de los deudores morosos de la provincia se encuentran en situación de mora irrecuperable, lo que reduce drásticamente las posibilidades de una regularización a corto plazo y evidencia una problemática arraigada en las economías domésticas.