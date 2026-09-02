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Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia"

La Cámara de Diputados sancionó la ley impulsada por Frigerio que deroga el régimen especial vigente desde 1965 para gobernadores y vicegobernadores.

2 de septiembre 2026 · 15:56hs
Frigerio: Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia.

Frigerio: "Con las pensiones vitalicias pusimos fin a más de 60 años de privilegios en la provincia".

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que deroga el régimen especial de pensiones vitalicias para quienes ejercen los cargos de gobernador y vicegobernador.

La norma pone fin a un beneficio establecido por la Ley Nº 4.506, vigente desde 1965, que contemplaba una prestación previsional equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

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El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en enero de 2024. Luego de su tratamiento en ambas cámaras y de las modificaciones introducidas durante el debate en el Senado, la iniciativa obtuvo finalmente la sanción definitiva en Diputados.

A partir de la nueva legislación, quienes ejerzan en adelante la Gobernación y la Vicegobernación no podrán acceder a esta prestación una vez finalizados sus mandatos.

Frigerio y Aluani, alcanzados por la reforma

La derogación también alcanza a las actuales autoridades provinciales. De esta manera, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder al beneficio contemplado por la legislación derogada.

Tras la sanción, Frigerio destacó el cumplimiento de una medida que había planteado al comienzo de su gestión y que, según sostuvo, forma parte de una política destinada a revisar beneficios especiales vinculados con el ejercicio de cargos públicos.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó.

El planteo del gobernador

Frigerio vinculó la eliminación del régimen con su política de reforma y ordenamiento de la administración provincial. En ese sentido, sostuvo que la decisión apunta a modificar prácticas asociadas a los privilegios de la dirigencia política.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, señaló.

La iniciativa se suma, de acuerdo con el Ejecutivo provincial, a una agenda centrada en la austeridad, la transparencia y la ética pública. El objetivo planteado por la gestión es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios que considera incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

“Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”, concluyó el gobernador.

Frigerio Provincia Diputados
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