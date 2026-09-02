Diputados convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores.

Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados por la nueva ley.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina el régimen especial de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, vigente desde 1965. De esta manera, la provincia puso fin a uno de los regímenes especiales más antiguos vinculados a la dirigencia política provincial.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en enero de 2024 y, luego de atravesar el tratamiento en ambas cámaras legislativas y recibir modificaciones en el Senado, fue sancionado definitivamente por la Cámara baja.

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Fin a las pensiones vitalicias: Diputados sancionó la ley impulsada por Frigerio

La nueva norma deroga la Ley Nº 4.506, que establecía una pensión vitalicia para quienes hubieran ejercido los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos. El régimen contemplaba una prestación equivalente al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.

La derogación alcanza también a las actuales autoridades provinciales. De esta manera, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora que no podrán acceder a la pensión vitalicia prevista por la legislación que quedó sin efecto.

Al celebrar la sanción de la ley, Frigerio destacó que se trata de una medida impulsada desde el comienzo de su gestión y que forma parte de los cambios promovidos para eliminar privilegios vinculados al ejercicio de la función pública.

"Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos", afirmó el gobernador.

Frigerio sostuvo además que la eliminación del régimen forma parte de una política más amplia de transformación del Estado y de revisión de beneficios especiales asociados a los cargos públicos.

"Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos", señaló.

La derogación de la Ley Nº 4.506 se inscribe así en la agenda de austeridad, transparencia y ética pública impulsada por la actual administración provincial, que plantea la revisión de regímenes especiales y la eliminación de beneficios considerados incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

"Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo", concluyó Frigerio.