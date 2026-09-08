Asia recibió el 45,5% de las exportaciones entrerrianas entre enero y julio.

Asia concentró el 45,5% de las exportaciones de Entre Ríos hasta julio, según un informe de Estadística y Censos al que accedió UNO .

Las exportaciones de origen entrerriano superaron los 1.228 millones de dólares entre enero y julio de 2026 y alcanzaron un volumen de más de 3,57 millones de toneladas, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos al que accedió UNO. Asia fue el principal destino, con el 45,55% del total exportado.

El relevamiento, elaborado sobre la base de datos del Indec, permite observar hacia qué mercados se dirigieron los productos de la provincia y qué peso tuvo cada región en el comercio exterior entrerriano.

Asia concentró el 45,5% de las exportaciones entrerrianas hasta julio

Según el informe, en los primeros siete meses del año Entre Ríos exportó exactamente 1.228.566.449,12 dólares FOB, correspondientes a 3.571.451,12 toneladas. Asia fue el principal destino de las ventas externas provinciales, con 559.564.813,09 dólares y 1.987.208,70 toneladas. De esta manera, el continente concentró el 45,55% del valor total exportado por la provincia, y se ubicó claramente por encima del resto de las regiones.

Dentro del mercado asiático, China tuvo un protagonismo central. El país recibió productos de origen entrerriano por 226.850.968,50 dólares y 414.818,05 toneladas. Ese monto representa el 18,46% de todas las exportaciones de Entre Ríos durante el período analizado y el 40,54% de las ventas realizadas hacia Asia. Es decir, prácticamente cuatro de cada diez dólares exportados por la provincia al continente asiático tuvieron como destino el mercado chino.

Vietnam aparece como otro de los destinos de mayor peso. Las ventas entrerrianas hacia ese país alcanzaron los 107.831.744,16 dólares y 495.465,25 toneladas, equivalentes al 8,78% del total provincial. El dato también muestra una particularidad: Vietnam superó a China en volumen de mercadería recibida, aunque no en valor. En el caso vietnamita, las toneladas exportadas fueron casi 81.000 más que las enviadas a China.

El listado de los principales destinos asiáticos se completa con Indonesia, que recibió productos por 35.182.532,69 dólares; Bangladesh, con 33.858.555,82 dólares; Arabia Saudita, con 24.983.729,26 dólares; Tailandia, con 23.653.759,83 dólares; Israel, con 21.103.826,40 dólares, y Malasia, con 20.773.854,06 dólares. En conjunto, estos mercados muestran la amplitud de la inserción de los productos entrerrianos en el continente.

América fue el segundo gran destino de las exportaciones provinciales. Entre enero y julio, los envíos hacia los países del continente sumaron 434.782.925,72 dólares FOB y 948.466,22 toneladas. La región representó el 35,39% del total exportado por Entre Ríos, por lo que Asia y América, consideradas en conjunto, concentraron más de ocho de cada diez dólares generados por las ventas externas de la provincia.

Entre Ríos exportó por más de 528 millones de dólares entre enero y marzo.

Brasil fue, dentro de América, el principal comprador de productos entrerrianos. Las exportaciones hacia ese país llegaron a 128.912.722,06 dólares y 334.784,51 toneladas, lo que equivale al 10,49% del total provincial. El mercado brasileño explicó además el 29,65% de las exportaciones entrerrianas hacia América.

Estados Unidos se ubicó en segundo lugar dentro del continente, con 79.804.974,48 dólares y 50.652,67 toneladas. Su participación alcanzó el 6,50% del total provincial y el 18,36% de las ventas entrerrianas hacia América. En el ranking americano también se destacaron Uruguay, con 59.964.352,48 dólares; Chile, con 53.803.608,80 dólares, y Perú, con 34.562.062,32 dólares.

El caso de Uruguay también sobresale por el volumen. Las exportaciones hacia el país vecino totalizaron 96.103,75 toneladas, mientras que Chile concentró 135.429,03 toneladas y Perú 152.206,09 toneladas. Bolivia, Paraguay, Ecuador, México, Colombia, Cuba y Puerto Rico completaron parte del mapa de destinos americanos, aunque con participaciones menores.

África ocupó el tercer lugar entre las regiones de destino, con 136.022.335,04 dólares FOB y 525.198,27 toneladas. Los envíos al continente representaron el 11,07% de las exportaciones totales de Entre Ríos. Argelia encabezó el listado africano con 41.086.949,07 dólares y 180.261,56 toneladas, equivalentes al 3,34% de las exportaciones provinciales.

Marruecos fue otro de los mercados relevantes en África, con 27.298.683,46 dólares y 131.893,67 toneladas, mientras que Egipto recibió productos entrerrianos por 22.752.610,70 dólares y 107.068,26 toneladas. También se registraron operaciones importantes con Angola, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Senegal y Mauritania, entre otros países.

Europa, por su parte, concentró 96.380.360,65 dólares y 109.674,34 toneladas, con una participación del 7,84% sobre el total de las exportaciones entrerrianas. Países Bajos fue el principal destino europeo, con 21.884.834,69 dólares, seguido por España, con 18.130.679,37 dólares, y Alemania, con 11.063.944,95 dólares.

En el mercado europeo también se destacaron Italia, con 6.611.871,53 dólares; Rusia, con 5.924.660,04 dólares; Dinamarca, con 5.582.082,57 dólares; Reino Unido, con 5.229.843,89 dólares, y Bélgica, con 3.688.148,65 dólares. Turquía, aunque geográficamente tiene una parte de su territorio en Europa y otra en Asia, figura en el informe dentro de Europa y registró exportaciones entrerrianas por 8.992.343,06 dólares.

La participación de Oceanía fue, en comparación, marginal. La región recibió productos entrerrianos por 1.816.014,62 dólares y 903,58 toneladas, equivalentes al 0,15% del total provincial. La mayor parte de esos envíos correspondió a los territorios vinculados a Francia, con 1.625.714,76 dólares. Australia recibió exportaciones por 137.329,29 dólares y Nueva Zelanda por 48.102,13 dólares.

El mapa de destinos permite advertir, además, una fuerte concentración de las ventas externas en un grupo relativamente reducido de mercados. China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos y Uruguay aparecen entre los principales destinos individuales y, en conjunto, representan una parte significativa del valor exportado por la provincia durante los primeros siete meses de 2026.

Los datos también muestran diferencias importantes entre valor y volumen según el destino. Algunos mercados concentran grandes cantidades de toneladas con montos relativamente menores, mientras que otros tienen un peso considerable en dólares aun con volúmenes mucho más acotados. Esa diferencia queda reflejada, por ejemplo, en China y Vietnam: mientras el primero recibió 414.818 toneladas, Vietnam concentró 495.465 toneladas, aunque las ventas hacia China más que duplicaron en valor a las realizadas hacia el mercado vietnamita.

En términos regionales, el escenario muestra que Asia no sólo fue el principal destino en dólares, sino también en cantidad de mercadería, con casi 2 millones de toneladas. América se ubicó en segundo lugar con poco menos de un millón de toneladas, seguida por África con algo más de medio millón. Europa quedó bastante más atrás en volumen, mientras que Oceanía tuvo una incidencia prácticamente marginal.

El informe de la Dirección General de Estadística y Censos advierte que los datos correspondientes a 2026 son provisorios y se encuentran elaborados con base de fecha viernes 21 de agosto de este año. También señala que determinados países no pueden ser expuestos individualmente debido al secreto estadístico, por lo que las operaciones correspondientes fueron agrupadas bajo la categoría "Demás países".

Así, el registro oficial ofrece una fotografía del comercio exterior entrerriano durante los primeros siete meses del año: más de 1.228 millones de dólares en exportaciones, con Asia como principal región de destino y China como el mercado individual de mayor peso. Los números muestran además una presencia diversificada de Entre Ríos en América, Europa y África, con Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Países Bajos, Argelia, Marruecos y Egipto entre los destinos que adquieren una relevancia particular dentro del esquema exportador provincial.