ATE rechazó liquidaciones no remunerativas ni bonificables y pidió llamado a paritarias ATE se movilizó este martes en rechazo al último ofrecimiento del Gobierno y en Defensa de la Caja de Jubilaciones y del Estado. Exigieron la urgente convocatoria a paritarias 8 de septiembre 2026 · 11:48hs

Foto: UNO/Gonzalo Núñez Foto: UNO/Gonzalo Núñez

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió este martes, un "inmediato inicio del proceso de recuperación de los salarios" y manifestaron un rotundo rechazo al último ofrecimiento del Gobierno Provincia con liquidaciones no remunerativas ni bonificables, lo que "genera un déficit de la Caja de Jubilaciones, a la obra social y provoca aún más deterioro de los salarios y de las y los pasivos.

La movilización comenzó en Recursos Humanos y se dirigió a la Secretaría de Trabajo. Ante ese organismo entregaron el acta del plenario de delegados, rechazaron también la reforma de la Ley 8.732 en defensa de la Caja de Jubilaciones de la provincia, se pronunciarone en defensa del Estado y pidieron -además- la urgente convocatoria a paritarias .

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Mediante resolución del Consejo Directivo provincial "se resolvió llevar adelante una jornada de lucha este 8 de septiembre, a partir de las 0 y hasta las 23.59 con las diferentes formas de protesta: paro, paro activo, asambleas y diversas modalidades que se implementen en cada establecimiento provincial y municipal, garantizando en todas las actividades de las guardias mínimas", indica el documento.