La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil defendió su decisión

Marta Elba Pascual defendió el hábeas corpus que suspendió su aplicación en Provincia de Buenos Aires. Aclaró que no se opone a bajar la edad de imputabilidad.

La jueza Marta Elba Pascual, quien este lunes hizo lugar a un hábeas corpus que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y se definió como "garantista". Además, consideró "pésimo" que los menores estén encerrados y cuestionó que la nueva normativa pueda generar mayor seguridad.

Al ser consultada sobre qué le parecía que los menores estuvieran "enrejados", la magistrada respondió "pésimo" y sostuvo: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad". Sin embargo, aclaró que no está en desacuerdo con el régimen que había entrado en vigencia el sábado pasado ni con la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad.

De acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad

"Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad", explicó Pascual, y agregó: "Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14". La jueza está actualmente al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y durante la gobernación de Eduardo Duhalde fue ministra de Familia y Desarrollo Humano bonaerense.

Pascual aclaró que no busca justificar los delitos cometidos por menores. "Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma", afirmó, aunque cuestionó la idea de que la nueva ley pueda resolver el problema de la inseguridad. "Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad", sostuvo en diálogo con Now 979.

La magistrada explicó además que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", un enfoque que apunta, según describió, a "restaurar los vínculos" y lograr que los jóvenes se responsabilicen por sus actos.

Implementación de oficios y terapia

En esa línea, reclamó la implementación de mecanismos vinculados con "oficios, actividades adentro, terapia" y advirtió que, si no existen las herramientas necesarias para aplicar esas medidas, la normativa "no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes".

"Esto quiere decir: ¿qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?", se preguntó. En ese sentido, consideró que "hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente".

Por último, Pascual se refirió a la posibilidad de que la reducción de la edad de imputabilidad y el riesgo de una pena de prisión funcionen como un desincentivo para que los menores delincan. Al respecto, sostuvo que la cuestión "no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan".