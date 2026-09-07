Entre Ríos: más del 60% de los deudores en mora le deben a billeteras virtuales

La morosidad local en el crédito se mantiene por debajo de la media nacional, pero alerta el alto incumplimiento en billeteras virtuales

La morosidad local en el crédito se mantiene por debajo de la media nacional, pero alerta el alto incumplimiento en billeteras virtuales

La morosidad local en el crédito se mantiene por debajo de la media nacional, pero alerta el alto incumplimiento en billeteras virtuales

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos a julio de 2026, revela que la provincia cuenta con uno de los índices de morosidad familiar más bajos del país. Sin embargo, más del 60% de los deudores en mora pertenecen exclusivamente al segmento de billeteras virtuales, y la gran mayoría de los casos generales se encuentra en situación de cobro "irrecuperable".

A nivel local, Entre Ríos se posiciona entre las provincias argentinas con menores niveles de incumplimiento crediticio de las familias . Con un índice de morosidad general del 13,0% , la provincia se ubica muy por debajo del 15,7% registrado a nivel nacional. Esta brecha favorable se sostiene en comparación directa con distritos de la región: la provincia comparte el mismo porcentaje de morosidad que Santa Fe (13,0%) y se sitúa apenas un escalón mejor que Córdoba (13,1%) , ocupando el puesto 21° sobre 24 jurisdicciones analizadas en el país.

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En términos absolutos, el territorio entrerriano concentra 154.465 deudores morosos, lo que coloca a la provincia en el puesto 10° del ranking nacional, justo por detrás de Misiones (165.158) y por delante de Corrientes (153.290). Este volumen representa el 2,6% del total de morosos de la Argentina (que suma 5.935.719 de deudores irregulares). Cabe resaltar que este porcentaje de incumplimiento (2,6%) es inferior al peso poblacional de Entre Ríos en el país, el cual equivale al 3,1% de los habitantes nacionales.

El auge de las billeteras virtuales: montos bajos, pero mayor cantidad de deudores

El informe de CEPA discrimina el endeudamiento familiar según el tipo de entidad acreedora y evidencia realidades muy diversas. Por un lado, la mora exclusiva en el sistema bancario de Entre Ríos alcanza el 8,5% de las familias (frente al 13,0% país), sumando un total de 29.829 personas en esta condición. Esta cifra equivale a solo el 1,8% del total nacional de morosos bancarios, ubicándose por debajo de la proporción poblacional local.

La situación es radicalmente distinta en las billeteras virtuales (denominación que recibe el sector de Proveedores No Financieros de Crédito), donde el índice de morosidad entrerriano escala al 32,9%, aunque se mantiene levemente por debajo del 33,9% nacional.

En Entre Ríos, hay 96.102 personas que son deudores morosos exclusivos de estas billeteras virtuales. Este grupo representa el 3,4% del total nacional en este segmento, posicionándose por encima del peso demográfico de la provincia y reflejando una mayor penetración relativa del incumplimiento en este mercado digital. Además, existen 28.534 entrerrianos que se encuentran en mora simultáneamente con bancos y con billeteras virtuales.

Montos

Respecto de los montos adeudados, los préstamos morosos promedio de las familias entrerrianas son de $2.085.501 en el total del sistema crediticio, una cifra inferior a los $2.556.203 de la media nacional, lo que ubica a la provincia en el puesto 14° de este ranking.

En los bancos, la deuda promedio en mora de la provincia es de $2.944.235 (frente a $3.274.414 del promedio país). Sin embargo, en el segmento de billeteras virtuales, el monto promedio entrerriano asciende a $1.205.810, superando la media nacional de $1.199.936.

Esta diferencia entre las deudas totales del sistema y las digitales —de unos $0,9 millones en Entre Ríos y de $1,4 millones en la media del país— confirma que las billeteras virtuales albergan a una cantidad significativamente mayor de morosos, aunque con montos individuales mucho menores que los del sistema bancario tradicional.

Los jóvenes adultos concentran el grueso de la mora

El análisis según rangos de edad en la provincia revela que el grueso de las personas con deudas irregulares se ubica en la población económicamente activa de 25 a 54 años, representando el 69,6% del total de deudores morosos locales.

El punto de mayor incumplimiento se localiza en los jóvenes adultos de 25 a 34 años, alcanzando a 43.078 personas afectadas [7]. En términos cuantitativos, la distribución por edades de la morosidad en Entre Ríos es la siguiente:

De 18 a 24 años: 15.586 deudores morosos.

15.586 deudores morosos. De 25 a 34 años: 43.078 deudores morosos.

43.078 deudores morosos. De 35 a 44 años: 37.488 deudores morosos.

37.488 deudores morosos. De 45 a 54 años: 26.958 deudores morosos.

26.958 deudores morosos. De 55 a 64 años: 15.814 deudores morosos.

15.814 deudores morosos. De 65 años y más: 15.532 deudores morosos.

De acuerdo con el estudio de CEPA, a partir de los 40 años se observa una tendencia descendente continua en la cantidad de deudores morosos a medida que avanza la edad de las personas.

Situación de cobro severa: deudas catalogadas de "irrecuperables"

Otro dato alarmante del informe es la clasificación de la mora de acuerdo con su nivel de gravedad o irregularidad establecido por el Banco Central. El sistema clasifica a los deudores en Situación 3 (con problemas / riesgo medio), Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) y Situación 5 (irrecuperable) .

En Entre Ríos, la distribución de la morosidad evidencia una alta concentración en el grado de irregularidad más severo:

Situación 3 (con problemas / riesgo medio): Registra a 20.494 personas .

Registra a . Situación 4 (alto riesgo de insolvencia): Registra a 35.448 personas .

Registra a . Situación 5 (irrecuperable): Concentra a 98.527 personas.

De esta manera, la categoría de deuda "irrecuperable" se posiciona holgadamente como la más numerosa de la serie en la provincia. Esta realidad refleja que gran parte de los entrerrianos con deudas atrasadas no enfrentan dificultades financieras transitorias, sino que han caído en una situación de insolvencia crónica y severa en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.