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Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

Los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez irán en busca del galardón. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres.

8 de septiembre 2026 · 12:21hs
Messi y Lautaro Martínez, nominados al balón de Oro 2026

France Football reveló este martes los nominados al Balón de Oro 2026 en todas las categorías previas al galardón principal. La ceremonia número 70 del premio se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres. Lionel Messi y Lautaro Martínez irán en busca del galardón individual al mejor jugador.

Esta edición del Balón de Oro tendrá una particularidad histórica: será la primera que no se realice en Francia y también la primera en la que no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado candidato. El periodo a evaluar abarca de agosto a julio por temporada deportiva, y el rendimiento en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México tendrá un peso importante en las nominaciones.

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Para elegir a los ganadores, la revista francesa convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina, representantes de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje según la posición de cada futbolista elegido. El jugador o jugadora que acumula la mayor cantidad de puntos se lleva el trofeo.

Los nominados al Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Messi Lautaro Martínez Balón de Oro
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