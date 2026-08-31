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Diputados denuncian una grave situación sanitaria por la caída de un convenio de PAMI

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio de PAMi con el Sanatorio Concordia y unos 14.300 afiliados quedarán a la deriva

31 de agosto 2026 · 10:46hs
A partir del 1° de septiembre de 2026

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio de PAMi con el Sanatorio Concordia y unos 14.300 afiliados quedarán a la deriva

Diputados de tres bloques distintos coincidieron en expresar, mediante un proyecto de resolución, su "profunda preocupación" y su "más enérgico rechazo" ante la grave situación sanitaria que atraviesan aproximadamente 14.300 afiliados del PAMI en Concordia.

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio con el Sanatorio Concordia, "dejando a miles de jubilados y pensionados sin un prestador capitado para internaciones, cirugías y prácticas de alta complejidad". También quedarán suspendidas las cirugías programadas, incluidas las oncológicas, se indicó.

La falta de respuesta del PAMI haría caer el convenio con el Sanatorio Concordia.

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

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"La respuesta transitoria sería trasladar la atención hacia los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras, que ya trabajan bajo una elevada demanda. Derivar repentinamente a miles de afiliados sin incorporar camas, profesionales, equipamiento y financiamiento adicional podría provocar una saturación todavía mayor del sistema público", dijeron.

El proyecto que lleva la firma de Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), Marcelo López (UCR-Juntos por Entre Ríos) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) advierte: "Ante la falta de capacidad local, los pacientes deberán ser trasladados a otras ciudades. Esto significa alejarlos de sus familias y obligarlos a afrontar gastos de alojamiento, alimentación y movilidad", publica Bicameral.

"La responsabilidad del PAMI no termina con comunicar la finalización de un convenio. Tiene la obligación de garantizar prestaciones sanitarias integrales, continuas y accesibles, sin trasladar sus responsabilidades al sistema público provincial", destacaron.

"No podemos permitir que nuestros jubilados deban peregrinar por hospitales saturados, viajar cientos de kilómetros para internarse o suspender una cirugía por falta de previsión. Quienes trabajaron y aportaron durante toda su vida merecen una atención médica digna. La situación exige una respuesta inmediata", concluyeron.

Diputados PAMI afiliados Concordia
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