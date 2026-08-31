Diputados denuncian una grave situación sanitaria por la caída de un convenio de PAMI

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio de PAMi con el Sanatorio Concordia y unos 14.300 afiliados quedarán a la deriva

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio de PAMi con el Sanatorio Concordia y unos 14.300 afiliados quedarán a la deriva

Diputados de tres bloques distintos coincidieron en expresar, mediante un proyecto de resolución, su "profunda preocupación" y su "más enérgico rechazo" ante la grave situación sanitaria que atraviesan aproximadamente 14.300 afiliados del PAMI en Concordia.

A partir del 1° de septiembre de 2026, se informó, finalizará el convenio con el Sanatorio Concordia , "dejando a miles de jubilados y pensionados sin un prestador capitado para internaciones, cirugías y prácticas de alta complejidad". También quedarán suspendidas las cirugías programadas, incluidas las oncológicas, se indicó.

"La respuesta transitoria sería trasladar la atención hacia los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras, que ya trabajan bajo una elevada demanda. Derivar repentinamente a miles de afiliados sin incorporar camas, profesionales, equipamiento y financiamiento adicional podría provocar una saturación todavía mayor del sistema público", dijeron.

El proyecto que lleva la firma de Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), Marcelo López (UCR-Juntos por Entre Ríos) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) advierte: "Ante la falta de capacidad local, los pacientes deberán ser trasladados a otras ciudades. Esto significa alejarlos de sus familias y obligarlos a afrontar gastos de alojamiento, alimentación y movilidad", publica Bicameral.

"La responsabilidad del PAMI no termina con comunicar la finalización de un convenio. Tiene la obligación de garantizar prestaciones sanitarias integrales, continuas y accesibles, sin trasladar sus responsabilidades al sistema público provincial", destacaron.

"No podemos permitir que nuestros jubilados deban peregrinar por hospitales saturados, viajar cientos de kilómetros para internarse o suspender una cirugía por falta de previsión. Quienes trabajaron y aportaron durante toda su vida merecen una atención médica digna. La situación exige una respuesta inmediata", concluyeron.