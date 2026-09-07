Uno Entre Rios | La Provincia | Manuel Troncoso

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió a las elecciones de 2027 y también a una eventual reelección de Rogelio Frigerio.

7 de septiembre 2026 · 22:13hs
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió a las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, dejó definiciones políticas de cara a las elecciones de 2027 durante una entrevista en el programa Al Frente, de AET, donde se refirió al calendario electoral, las PASO y una eventual reelección del gobernador Rogelio Frigerio.

LEER MÁS: Manuel Troncoso sobre la reforma previsional: "Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje"

Qué dijo Manuel Troncoso

El funcionario se manifestó a favor de las PASO, aunque puso un límite claro: no deberían utilizarse para resolver las diferencias internas de la dirigencia política. “Soy partidario de las PASO. Me parecen una herramienta interesante. Nosotros, como gobierno, somos un producto de las PASO”, sostuvo.

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno.

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas.

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Sin embargo, advirtió que la discusión debe contemplar el contexto económico y el vínculo actual entre la sociedad y la política. “Estamos en un momento de mucha estrechez económica, fragilidad y hartazgo de la ciudadanía hacia la política”, señaló.

Y planteó que someter a la población a múltiples elecciones también implica un costo que debe ser evaluado.

En ese sentido, marcó cuál debería ser el criterio para definir si las PASO continúan siendo una herramienta válida: “Si la PASO responde a una necesidad de la gente, quizá valga la pena. Ahora, si responde a que tres o cuatro políticos no se pueden poner de acuerdo, estamos en un problema”.

Respecto del calendario, Troncoso destacó la reforma política aprobada durante la actual gestión y recordó que Entre Ríos utilizará Boleta Única a partir de las próximas elecciones. Según explicó, con la legislación vigente, el calendario provincial contempla elecciones en mayo y junio, lo que actualmente supone un esquema de elecciones desdobladas.

Por otra parte, el ministro también fue contundente al referirse a una eventual candidatura de Rogelio Frigerio para un nuevo mandato. “Creo que la provincia se merece cuatro años más de este gobernador, no tengo ningún tipo de dudas”, afirmó.

Manuel Troncoso PASO dirigentes reelección Rogelio Frigerio
Noticias relacionadas
Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crece.

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna.

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

La Provincia incorporó nuevos trámites digitales para el transporte público en la plataforma Mi Entre Ríos.

Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

La periodista española María de Quesada, especialista en comunicación responsable sobre suicidio, encabezará la actividad organizada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos brindará una charla para periodistas y comunicadores en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Ultimo Momento
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Policiales
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Dejanos tu comentario