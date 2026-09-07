Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió a las elecciones de 2027 y también a una eventual reelección de Rogelio Frigerio.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, se refirió a las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, dejó definiciones políticas de cara a las elecciones de 2027 durante una entrevista en el programa Al Frente, de AET, donde se refirió al calendario electoral, las PASO y una eventual reelección del gobernador Rogelio Frigerio.

El funcionario se manifestó a favor de las PASO, aunque puso un límite claro: no deberían utilizarse para resolver las diferencias internas de la dirigencia política. “Soy partidario de las PASO. Me parecen una herramienta interesante. Nosotros, como gobierno, somos un producto de las PASO”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la discusión debe contemplar el contexto económico y el vínculo actual entre la sociedad y la política. “Estamos en un momento de mucha estrechez económica, fragilidad y hartazgo de la ciudadanía hacia la política”, señaló.

Y planteó que someter a la población a múltiples elecciones también implica un costo que debe ser evaluado.

En ese sentido, marcó cuál debería ser el criterio para definir si las PASO continúan siendo una herramienta válida: “Si la PASO responde a una necesidad de la gente, quizá valga la pena. Ahora, si responde a que tres o cuatro políticos no se pueden poner de acuerdo, estamos en un problema”.

Respecto del calendario, Troncoso destacó la reforma política aprobada durante la actual gestión y recordó que Entre Ríos utilizará Boleta Única a partir de las próximas elecciones. Según explicó, con la legislación vigente, el calendario provincial contempla elecciones en mayo y junio, lo que actualmente supone un esquema de elecciones desdobladas.

Por otra parte, el ministro también fue contundente al referirse a una eventual candidatura de Rogelio Frigerio para un nuevo mandato. “Creo que la provincia se merece cuatro años más de este gobernador, no tengo ningún tipo de dudas”, afirmó.