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La oposición va por una sesión clave sobre discapacidad y sobreendeudamiento

La oposición buscará avanzar este miércoles con el emplazamiento a comisiones de proyectos sobre la Emergencia en Discapacidad y el sobreendeudamiento familiar.

9 de septiembre 2026 · 09:01hs
La oposición va por una sesión clave sobre discapacidad y sobreendeudamiento

Sin chances de acordar con La Libertad Avanza, la oposición en Diputados irá a fondo este miércoles para llevar a cabo la sesión especial que tiene como objetivo emplazar a comisiones los dictámenes de la prórroga en la Emergencia en Discapacidad y los textos vinculados al sobreendeudamiento familiar. Ante este marco, el oficialismo decidió a último momento participar de la sesión junto al Pro y los radicales para imponer su estrategia.

El oficialismo reunió a sus aliados este martes en el Salón de Honor de la Cámara baja, donde Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici encabezaron un encuentro con el Pro, Karina Banfi y varios provinciales. Según supo este medio, el tema central fue para tratar de convencer a los dialoguistas de no asistir al recinto el miércoles con la promesa de elevar una propuesta superadora respecto a los dos temas.

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Sin chances de lograr desnutrir el quórum, la bancada que preside Gabriel Bornoroni optó por llevar a sus 95 integrantes a las 12.00 al recinto para contraponer al espectro opositor con el cronograma anunciado en comisiones: dictaminar la prórroga en la Emergencia en Discapacidad el 23 de septiembre y el sobreendeudamiento familiar el 30 en un plenario de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto.

Asimismo, el Pro dejó trascender que le hicieron un pedido explícito al oficialismo para que lleve a Casa Rosada la exigencia de cumplimiento con los prestadores de discapacidad tal como establece la Ley 27.793 -Emergencia en Discapacidad- aprobada por el Congreso en 2025. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no estuvo presente en la reunión. Sí estuvieron Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado.

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La sesión pedida por la oposición

Al pedido firmado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, Coherencia, Elijo Catamarca y Argentina Federal hay que sumar la adhesión de La Neuquinidad, Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo, quienes confirmaron a parlamentario.com que asistirán al recinto en tiempo y forma. También estará el monobloquista puntano Jorge “Gato” Fernández.

Con la garantía de superar los 129 diputados nacionales desde las 12.00 de este miércoles en el hemiciclo, fuentes de la oposición revelaron que las fechas a emplazar no serán las mismas que propone La Libertad Avanza, pero es muy probable que sean en la misma semana.

En tal sentido, la oposición va a pedir que se establezcan solamente dos giros a los proyectos vinculados a la morosidad familiar: Finanzas de Santiago Pauli y Defensa del Consumidor que preside Hugo Yasky. Respecto a la prórroga por un año más de la Emergencia en Discapacidad será a la comisión homónima -a cargo de Gerardo Huesen- y a Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch.

Según consignó el sitio Parlamentario, se prevé que una vez que la sesión comience, se extienda, como máximo, por tres horas. El Palacio Legislativo estará rodeado por un fuerte operativo de seguridad, habitual de cada miércoles, pero reforzado por la convocatoria a movilizarse de las organizaciones del área de discapacidad.

oposición discapacidad sobreendeudamiento
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