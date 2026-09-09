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Economía: 59% dice que el país está peor y 75% tuvo que recortar gastos

El último sondeo de QSocial Big Data registró que el 59% dice que el país está peor con Milei, el 75% tuvo que recortar gastos y un 60% afirma que no tiene capacidad de ahorro.

9 de septiembre 2026 · 10:50hs
El último sondeo de QSocial Big Data registró que el 59% dice que el país está peor con Milei

El último sondeo de QSocial Big Data registró que el 59% dice que el país está peor con Milei, el 75% tuvo que recortar gastos y un 60% afirma que no tiene capacidad de ahorro.

El 59% de los argentinos considera que el país está peor desde que asumió el presidente Javier Milei, mientras que tres de cada cuatro hogares tuvieron que recortar gastos para llegar a fin de mes, según una nueva encuesta de QSocial Big Data.

El último relevamiento QMonitor de la consultora registró el peor clima social desde el inicio de la serie, con un 55% de evaluación negativa sobre la situación actual del país, seis puntos peor que la medición anterior.

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Se trata de un sondeo realizado del 7 al 26 de agosto, en base a un cuestionario estructurado autogestionado sobre 1.645 casos y con un margen de error de +/- 2,4%.

Otro de los números más significativos del estudio aparece cuando se compara la situación actual con el comienzo de la gestión libertaria: el 59% considera que la Argentina está peor que cuando Milei llegó a la Casa Rosada, el registro más alto obtenido hasta ahora por esa medición.

La percepción negativa también alcanza a la economía: el 48% considera que la situación económica del país es mala.

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Situación en los hogares

Pero los resultados más contundentes aparecen cuando las preguntas se trasladan de la evaluación general de la economía a la situación concreta de los hogares.

Según QSocial Big Data, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder llegar a fin de mes, mientras que el 60% no tiene capacidad de ahorro.

Además, el 63% considera que con el actual rumbo económico “gente como uno” sale perdiendo y el 44% afirmó que sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Las expectativas tampoco muestran un escenario optimista: el 47% espera que la inflación aumente durante los próximos meses, mientras que un 36% considera probable perder su empleo en los próximos seis meses.

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El relevamiento detectó además un deterioro en un segmento particularmente sensible para la Casa Rosada: los propios votantes de Milei.

Según el estudio, el 31% de quienes votaron por Milei en la primera vuelta presidencial de 2023 desaprueba actualmente su gestión. Ese grupo representa, de acuerdo con QSocial Big Data, alrededor del 12% del electorado.

Entre esos votantes desencantados, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% sostiene que el ajuste realizado por el Gobierno “no valió la pena”.

Los resultados del QMonitor muestran así un escenario en el que el deterioro de la percepción sobre la situación general del país convive con dificultades concretas en los hogares para sostener sus niveles de consumo y ahorro, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.

Economía gastos Javier Milei
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