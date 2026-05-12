Dieron de baja radares en rutas nacionales por irregularidades

Dieron de baja la homologación y autorización de varios radares utilizados para controles de velocidad en rutas nacionales de Buenos Aires y Río Negro.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio de baja la homologación y autorización de varios radares utilizados para controles de velocidad en rutas nacionales de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Las medidas fueron oficializadas mediante las disposiciones 121, 122 y 123/2026 publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Las resoluciones alcanzan a dispositivos cinemómetros instalados en los municipios bonaerenses de Azul y Exaltación de la Cruz, además de la localidad rionegrina de Dina Huapi. Según detalló el organismo, las bajas se resolvieron por falta de documentación técnica vigente, inexistencia de equipos en los lugares autorizados o porque los dispositivos ya no estaban operativos.

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Uno de los casos más relevantes fue el de Azul, donde la ANSV anuló la autorización de seis radares fijos marca DYGOLD ubicados sobre las rutas nacionales 3 y 226. La decisión se tomó luego de que el municipio informara formalmente que “no consta la existencia de ningún equipo de constatación de infracciones de tránsito colocado”. Además, inspecciones realizadas en el lugar corroboraron que los dispositivos no estaban instalados.

Baja de radares móviles en Ruta 8

Otra de las disposiciones afectó al municipio de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Allí se dejó sin efecto la homologación de un radar móvil marca SERVITEC que operaba sobre la Ruta Nacional 8, entre los kilómetros 70 y 88.

Según la ANSV, el propio municipio comunicó que el equipo había sido dado de baja y ya no se encontraba operativo, motivo por el cual se resolvió retirar la autorización oficial para su utilización en controles de tránsito.

En tanto, en Dina Huapi, provincia de Río Negro, el organismo nacional anuló la homologación de cuatro cinemómetros móviles marca TRUCAM que funcionaban sobre la Ruta Nacional 40.