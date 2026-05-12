Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Julio Piumato visitará Paraná para encabezar un acto judicial y reunirse con el STJ en medio de la tensión salarial del sector.

Piumato prevé reunirse con los integrantes del STJ, como lo hizo en 2023 cuando al frente estaba la jueza Susana Medina. Foto de archivo.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, visitará este martes la capital entrerriana en una jornada gremial que combinará un acto con trabajadores y una reunión de alto nivel con el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La actividad, organizada por la seccional Entre Ríos de la UEJN, comenzará a las 10 en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales (Laprida 251), donde el dirigente nacional brindará un mensaje al personal judicial y luego atenderá a los medios de comunicación.

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Reunión con vocales del STJ

A las 12, Piumato mantendrá un encuentro institucional con los vocales del STJ para tratar las condiciones laborales del sector y el funcionamiento del Poder Judicial provincial.

La visita se da en un contexto de tensión salarial en el sector judicial a nivel nacional. La conducción gremial tiene previsto abordar los desafíos del gremio frente a la actual coyuntura económica.