En un encuentro en los Tribunales de Paraná, autoridades del Superior Tribunal de Justicia y el referente de la UEJN analizaron las condiciones laborales y el funcionamiento del servicio de justicia

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) encabezó este martes una reunión institucional con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, con el objetivo de abordar temas de competencia judicial y fortalecer los espacios de concertación.

encuentro stj Diálogo institucional en Entre Ríos: el Superior Tribunal de Justicia recibió a Julio Piumato

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Acuerdos y contó con la participación del presidente del STJER, el vocal Germán Carlomagno, acompañado por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Laura Mariana Soage. Durante la jornada, los magistrados y el dirigente gremial intercambiaron visiones sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del servicio de justicia y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

En la reunión también estuvo presente Bibiana Starck, secretaria general de la Seccional Entre Ríos de la UEJN. Según se informó, el intercambio permitió subrayar la importancia de consolidar los ámbitos de diálogo institucional entre el Poder Judicial y la representación gremial.