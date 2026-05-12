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Diálogo institucional en Entre Ríos: el Superior Tribunal de Justicia recibió a Julio Piumato

En un encuentro en los Tribunales de Paraná, autoridades del Superior Tribunal de Justicia y el referente de la UEJN analizaron las condiciones laborales y el funcionamiento del servicio de justicia

12 de mayo 2026 · 14:53hs
Diálogo institucional en Entre Ríos: el Superior Tribunal de Justicia recibió a Julio Piumato

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) encabezó este martes una reunión institucional con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, con el objetivo de abordar temas de competencia judicial y fortalecer los espacios de concertación.

encuentro stj
Di&aacute;logo institucional en Entre R&iacute;os: el Superior Tribunal de Justicia recibi&oacute; a Julio Piumato

Diálogo institucional en Entre Ríos: el Superior Tribunal de Justicia recibió a Julio Piumato

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Acuerdos y contó con la participación del presidente del STJER, el vocal Germán Carlomagno, acompañado por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Laura Mariana Soage. Durante la jornada, los magistrados y el dirigente gremial intercambiaron visiones sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del servicio de justicia y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

En la reunión también estuvo presente Bibiana Starck, secretaria general de la Seccional Entre Ríos de la UEJN. Según se informó, el intercambio permitió subrayar la importancia de consolidar los ámbitos de diálogo institucional entre el Poder Judicial y la representación gremial.

Destacan que son numerosos los problemas edilicios de la institución escolar.

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La presencia de Piumato en la capital entrerriana se dio en el marco de una agenda que incluyó una actividad específica con trabajadores y trabajadoras judiciales, la cual se llevó a cabo en el Salón de Actos del STJ

Superior Tribunal de Justicia Julio Piumato Entre Ríos
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Piumato prevé reunirse con los integrantes del STJ, como lo hizo en 2023 cuando al frente estaba la jueza Susana Medina. Foto de archivo.

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