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La Unión de Colón define su futuro en la Liga Argentina

La Unión de Colón enfrentará a Santa Paula de Gálvez en el decisivo quinto juego de los cuartos de final de la Liga Argentina.

12 de mayo 2026 · 11:32hs
La Unión de Colón define su futuro en la Liga Argentina

La Unión de Colón recibirá este martes a Santa Paula de Gálvez en el quinto y decisivo juego de una de las series correspondientes a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet programada al mejor de cinco juegos. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Carlos Delasoie.

El Rojo hizo valer la localía en los dos primeros encuentros de la serie. En el juego inicial se impuso por 91 a 73 con una destacada actuación de Nicolás Henríquez, autor de 20 puntos. Luego quedó match point al ganar el segundo compromiso por un contundente 85 a 65, con Matías Caire como figura tras aportar 32 unidades.

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El equipo dirigido por Martín Guastavino quedó a un paso de avanzar a la próxima instancia. Sin embargo, sufrió una baja sensible con la lesión de Rodrigo Acuña, quien quedó descartado para el resto de la temporada debido a una rotura del tendón de Aquiles.

En territorio santafesino, Santa Paula reaccionó y logró igualar la serie. Bajo presión, el Azul mostró su mejor versión y descontó al imponerse 77 a 62 en el tercer punto. Posteriormente volvió a festejar ante su público al derrotar a La Unión por 85 a 71 para forzar el quinto encuentro.

Esta noche, La Unión saldrá a la cancha sabiendo que no tendrá margen de error. Una victoria le permitirá avanzar a las semifinales y continuar en la pelea por el ascenso a la Liga Nacional. En cambio, una derrota marcará el final de la temporada para el conjunto entrerriano.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre San Isidro de San Francisco y Deportivo Viedma. El elenco cordobés y el representante rionegrino también disputarán esta noche el quinto y decisivo juego, desde las 21.30 en el estadio Antonio Manno.

La otra semifinal de la Liga Argentina ya está confirmada

La otra semifinal ya quedó definida y será protagonizada por Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata, dos equipos que integraron la Conferencia Sur durante la etapa regular.

El Granate, que contará con ventaja deportiva, se metió entre los cuatro mejores de la temporada tras eliminar en cuartos de final a Villa San Martín de Chaco en tres juegos consecutivos. Por su parte, el Lobo derrotó 3 a 1 a Barrio Parque de Córdoba.

La Unión Santa Paula Liga Argentina
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