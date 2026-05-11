Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Un grave accidente sobre la ruta de acceso a la ciudad de Federación, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano, dejó heridos de gravedad.

Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente en Federación.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este lunes sobre la ruta provincial 44 de acceso a la ciudad de Federación , a la altura del ingreso al barrio San Cayetano, donde tres vehículos se vieron involucrados en una fuerte colisión por causas que todavía se investigan. Hay heridos de gravedad.

Según se pudo saber a través de fuentes confiables, varias personas resultaron con heridas de gravedad, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia en el lugar del hecho.

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El siniestro habría ocurrido cuando un auto VW negro que ingresaba a la ciudad impactó contra una moto que salía del barrio San Cayetano en la que se trasladaban dos mujeres provocando lesiones. El vehículo volcó lo que generó que en un primer informe se hable de heridos múltiples con lesiones graves.

Trabajan en el operativo efectivos de la Jefatura Departamental Federación, personal del Hospital San José y agentes de Tránsito municipal, quienes brindan asistencia a los heridos y realizan tareas de prevención y ordenamiento vehicular en la zona.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, se confirmó que personas involucradas en el siniestro fueron trasladadas de urgencia hacia el hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.

El sector permanece con circulación reducida mientras continúan las actuaciones policiales y pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente, según indicó Informe Ciudadano.

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