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Se viene la 5° Fiesta del Gaucho en San Benito

Una nueva edición de la Fiesta del Gaucho se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo en el Parque Vieytes de San Benito.

12 de mayo 2026 · 14:55hs
Se viene la 5° Fiesta del Gaucho en San Benito

Se viene la 5° Fiesta del Gaucho en San Benito

La quinta edición de la Fiesta del Gaucho de San Benito fue presentada oficialmente en Paraná como parte del calendario de celebraciones populares impulsadas en Entre Ríos para fortalecer el turismo y la identidad cultural.

El evento se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo en el Parque Vieytes y contará con entrada libre y gratuita, aunque desde la organización solicitarán la colaboración de alimentos no perecederos destinados a Cáritas local.

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La presentación se realizó mediante un showroom junto a medios y representantes del sector turístico, con la participación del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; y el coordinador de Cultura y Turismo municipal, Ariel Noguera.

Según detallaron desde la organización, la jornada comenzará a las 10 de la mañana con un desfile tradicionalista por las calles de San Benito, del que participarán más de 120 caballos junto a agrupaciones gauchas.

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Gastronomía y escenario

Posteriormente se realizará el acto protocolar en el sector conocido como La Hoya del Parque Vieytes, donde también tendrán lugar las destrezas criollas y los juegos camperos.

En paralelo, el escenario principal ofrecerá espectáculos musicales y de danza con fuerte presencia de artistas locales y grupos folclóricos de distintas localidades.

Entre los números anunciados aparecen Presagios de Mi Tierra, Martín Peralta, Las Hermanas Vince, Los Entrerrianos del Chamamé, Pasión Campera y Los Majestuosos del Chamamé.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la Fiesta del Gaucho, con propuestas tradicionales vinculadas a la cocina criolla y al trabajo de instituciones locales.

Gaucho San Benito Gastronomía
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