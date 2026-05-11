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La CGT se suma a la marcha "en defensa de la educación pública"

La CGT anunció que será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamar “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

11 de mayo 2026 · 22:02hs
La CGT se suma a la marcha en defensa de la educación pública.

La CGT se suma a la marcha "en defensa de la educación pública".

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que este martes será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno nacional “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

La marcha de la CGT

La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

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A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por eso, mañana martes 12 de mayo, “igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Además, sumaron que lo hacen “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional” y por “la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.

En este sentido, señalaron que marcharán a las 15 horas desde Diagonal Sur y Bolívar “junto a los estudiantes y la educación pública”.

CGT gobierno nacional Educación
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