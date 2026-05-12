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El divulgador Estanislao Bachrach cruzó a Nati Jota en vivo: "Cualquiera dice cualquier pelotudez"

El momento tenso se dio al aire del programa “Sería increíble”, del streaming Olga, y generó debate en redes

12 de mayo 2026 · 12:16hs
Estanislao Bachrach protagonizó un tenso intercambio con Nati Jota en el programa Sería increíble

Estanislao Bachrach protagonizó un tenso intercambio con Nati Jota en el programa "Sería increíble"

Un intercambio tenso tuvo lugar al aire del programa “Sería increíble” en el streaming Olga. Nati Jota, una de las conductoras del ciclo, se cruzó con el divulgador científico Estanislao Bachrach, que estuvo de invitado como columnista.

En la emisión del lunes, Bachrach habló sobre el vínculo entre la dopamina y la serotonina con el placer y la felicidad. El doctor en biología molecular, que se dedica a dar charlas sobre neurociencia y autoconocimiento, se refirió, en diálogo con la mesa, a cómo los distintos neurotransmisores se relacionan con la vida contemporánea.

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Durante toda la extensión de la intervención, el divulgador mostró ciertas incomodidades con la dinámica propia del formato, muy interactivo y charlado. Hacia el final de la charla, se dio el momento que se volvió viral y generó debate.

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El intercambio que generó debate

Nati Jota le consultó por el vínculo entre consumo de alcohol y producción de serotonina. “Me tomé unos Fernets el viernes. Bebo, me divierto, noto como la vida me parece un poco más amable. Me voy a dormir. Me lavanto: la vida me parece complicadísima, muy triste, me deprimo. ¿Qué es lo que inhibe el alcohol que hace que yo al otro día me sienta peor?”, dijo. “Tenés que hacer terapia. ¿Hacés terapia?”, respondió Bachrach. Ante la respuesta afirmativa de la conductora, el divulgador respondió: “Bueno, cambiá de terapeuta”.

Ese ida y vuelta sembró cierta tensión. “Tani sabe la explicación, si no la doy yo”, sumo ella ante la falta de respuesta. “No, no lo sé, eso es más para un psicólogo. Yo puedo contestarte, pero no te voy a contestar”, replicó él y se expandió sobre por qué el alcohol es científicamente “malo para el cuerpo”.

Jota insistió sobre la pregunta, relacionándola con algo que había leído. “No lo sé”, volvió a decir Bachrach. “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”, devolvió ella. El divulgador se sorprendió por el final abrupto de la columna y Nati aclaró: “Pero Tani, cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar eso’”.

Ante esto, Bachrach compartió una observación interesante, desde su lugar como científico: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’. Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si es porteño mucho peor”, expresó el divulgador. “No, acá viene gente muy amorosa”, defendió ella. “No digo acá en el programa, digo en el país. Hay que saber decir no sé”, insistió él.

Ese intercambio final fue el que circuló en redes y generó debate. Muchos destacaron la actitud del científico y criticaron la cultura del streaming donde se propicia el “hablar sin saber”. Otros apuntaron sobre la actitud que el invitado tuvo durante toda la columna, subestimando a la mesa y su juventud, y lo acusaron también de misógino por su trato a Nati.

Nati Jota Olga debate
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