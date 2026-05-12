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Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Intervención policial en la Plaza San Miguel de Paraná generó indignación entre transeúntes por un vendedor de libros en la vía pública.

12 de mayo 2026 · 12:46hs
Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza.

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza.

Un operativo policial registrado el lunes por la mañana en la Plaza San Miguel de Paraná generó sorpresa e indignación entre transeúntes y vecinos que se encontraban en el lugar. Un hombre que habitualmente vende libros en la vía pública fue identificado por personal policial tras una supuesta denuncia que señalaba que no estaba autorizado a realizar esa actividad.

Según relató un testigo a UNO, la intervención se desarrolló sin violencia ni incidentes, aunque el procedimiento llamó la atención de quienes estaban en la plaza. "Yo justo iba por la plaza y veo a la Policía con este trabajador que ya lo he visto vendiendo libros en la Plaza San Miguel. Le estaban diciendo que no podía vender, que habían recibido una llamada al 911", contó un transeúnte.

El hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré, de Paraná.

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De acuerdo a ese mismo testimonio, el hombre fue identificado por los efectivos, quienes le solicitaron documentación en el marco del procedimiento. "Empezaron a discutir, pero sin violencia. Lo indignante era que lo querían echar por vender libros, supuestamente por una denuncia", relató.

El vecino explicó además que la situación generó la reacción de personas que se encontraban en la plaza. "Tres mujeres se acercaron a preguntarle a la Policía por qué lo estaban echando. Le dijeron que había sido por una denuncia de una vecina", señaló.

Según indicó, el episodio no pasó a mayores, aunque sí dejó malestar entre quienes presenciaron la escena. "El objetivo era echarlo. Después no sé en qué quedó porque me tuve que ir a trabajar, pero una vecina se quedó ayudándolo", agregó.

La situación fue observada por varias personas que se encontraban en el espacio público y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir UNO a partir de los testimonios, el hecho no registró enfrentamientos ni episodios de violencia, aunque sí generó debate entre los presentes sobre el uso del espacio público y la posibilidad de trabajo informal en la zona.

Paraná vendedor Libros
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