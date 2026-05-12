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Argentinos Juniors se mide con Huracán en el Diego Maradona

El partidos será el martes a las 21.30 y el ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Unión y Belgrano. Argentinos será local.

12 de mayo 2026 · 06:57hs
Argentinos será loca en el Diego Maradona.

Argentinos será loca en el Diego Maradona.

El estadio Diego Armando Maradona será el escenario donde Argentinos Juniors busque hacer valer la localía en el encuentro ante Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El partidos será el martes a las 21.30 y el ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Unión y Belgrano. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Se volverán a ver las caras dos semanas después. El Bicho y el Globo se enfrentaron por la fecha 16 del Apertura, el 27 de abril. En ese encuentro el equipo de Nico Diez se impuso por 2-1, en el Ducó, con goles de Tomás Molina e Iván Bravo. Este martes tendrán revancha, con el condimento extra de ser mata-mata.

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Argentinos Juniors aprovechó la localía en La Paternal y ganó 2-0 con autoridad ante Lanús y comienza a reencontrarse con muy buenos momentos de fútbol. El Bicho viene de quedar 3° en la Zona B del Apertura, habiendo perdido 2-0 en la última jornada de fase regular cuando no peligraba su clasificación.

"Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestas armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar", aseveró el entrenador Nicolás Diez sobre el presente del equipo y las últimas eliminaciones en instancias de mata-mata.

En La Bombonera, Huracán se quedó con una de las llaves más infartantes de los octavos de final. En el alargue, derrotó a Boca por 3-2 en un partido en el que se quedó con 9 jugadores a los 15 minutos del primer tiempo suplementario. Las expulsiones de Eric Ramírez, por juego brusco grave, y Fabio Pereyra por doble amarilla tras discutir la sanción a su compañero, hicieron que peligre el triunfo y propiciaron el segundo gol Xeneize.

Aun así, los de Parque Patricios pudieron aguantar hasta el final y lograron cerrar una victoria que vale oro en un semestre difícil para el Globo, que terminó 7° en la Zona B y había conseguido 2 puntos de los últimos 9 en disputa en fase regular.

Así fue la clasificación de Huracán ante Boca en La BomboneraAsí fue la clasificación de Huracán ante Boca en La Bombonera

La probable formación de Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

El posible once de Huracán vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Diego Armando Maradona

Argentinos Huracán Diego Maradona Torneo Apertura
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