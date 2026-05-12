Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras asumieron la conducción de la UNER para el período 2026-2030

En una ceremonia marcada por la defensa de la educación pública, las nuevas autoridades de la UNER tomaron posesión de sus cargos

El auditorio municipal Carlos María Scelzi fue el escenario donde Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras asumieron formalmente como rector y vicerrectora de la UNER para el mandato que se extenderá hasta el 2030. El acto contó con la presencia de los directivos salientes, Andrés Sabella y Gabriela Andretich, además de decanos de las nueve facultades y diversos representantes de la comunidad académica y regional. Esta renovación institucional se destacó por un hecho inédito: la conformación de listas únicas que fueron avaladas en la Asamblea Universitaria del pasado 25 de abril.

Durante el traspaso, el rector saliente, Andrés Sabella, realizó un balance de sus dos períodos de gestión, resaltando los desafíos enfrentados desde 2018, como el desfinanciamiento del sistema y la pandemia. Sabella subrayó que el sostenimiento de la universidad fue posible gracias a un plan estratégico y al compromiso de quienes creen en la educación como "motor de ascenso social". En su despedida, convocó a la defensa de la universidad pública en la cuarta Marcha Federal Universitaria.

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Por su parte, la vicerrectora saliente, Gabriela Andretich, enfatizó el avance hacia una universidad con identidad propia y recordó que los casi mil graduados anuales son prueba de que la institución "transforma vidas". Los ejes de la nueva gestión En su primer discurso como rector, Juan Manuel Arbelo definió su mandato como "la continuidad y el fortalecimiento de un proyecto colectivo". Destacó la solidez actual de la UNER, que cuenta con 28 mil alumnos, 50 carreras de grado y 45 posgrados, lo que debe permitir a la institución ser "resiliente" ante el contexto presupuestario actual. Entre sus primeros anuncios, Arbelo confirmó la creación de una nueva Secretaría de Deporte Universitario para fomentar los valores colectivos y el sentido de pertenencia.

Asimismo, María Carla Mántaras centró sus palabras en la necesidad de reivindicar a la universidad pública como una inversión estratégica y no como un gasto. "La universidad pública es el motor transformador de la sociedad, es la que mueve la aguja, la que cambia la vida de la gente", reflexionó la vicerrectora, haciendo un llamado a la sociedad entrerriana para apoyar a la institución.

El evento concluyó con un homenaje por los 53 años de la Universidad, cuyo aniversario se conmemora cada 10 de mayo, reafirmando el compromiso de la UNER como patrimonio fundamental de todos los entrerrianos