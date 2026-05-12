El récord que une a Mariano Werner y Oscar Gálvez en el Turismo Carretera

Con su victoria en Termas, Mariano Werner iguala una marca legendaria de Oscar Gálvez en el Turismo Carretera.

Mariano Werner celebró el pasado domingo su primera victoria en la temporada 2026 de Turismo carretera. Al comando de Ford Mustang del Fadel Memo Corse el piloto paranaense conquistó el Gran Premio Fotón, que marcó la mitad de la Etapa Regular.

El éxito llegó en el autódromo de Termas de Río Hondo, uno de los trazados donde el piloto paranaense más veces ganó en el TC. La del domingo pasado fue su terceraª victoria en Santiago del Estero, la misma cantidad de triunfos que tiene en San Nicolás y Posadas, y uno menos que los logró Toay.

En particular, a Werner le sienta bien el circuito de 4.430 metros de Termas, donde el TC volvió a presentarse luego de casi 8 años. En las cuatro carreras que la categoría disputó allí, el peor resultado del Zorro fue el séptimo puesto del “Desafío de las Estrellas” de 2018, tras largar 45º; de las otras tres, ganó dos (2016 y 2026) y culminó segundo restante en la restante (2013).

El récord que igualó Mariano Werner en Termas de Río Hondo

Con el éxito en Santiago del Estero Werner igualó un récord histórico en el TC. El paranaense llegó a las 16 temporadas consecutivas logrando al menos un triunfo, algo que sólo había conseguido Oscar Alfredo Gálvez, entre 1947 y 1962, según el historiador y periodista Sergio Tenaglia.

werner Mariano Werner y una gran final en Santiago del Estero. ACTC

La racha de Mariano comenzó en 2011, tras la gran frustración del año anterior, cuando fue el piloto que más puntos sumó en la Copa de Oro pero perdió el título con Agustín Canapino por no haber ganado.

El máximo protagonista del Óvalo en el Turismo Carretera

Esta vigencia de Werner en el protagonismo máximo del Turismo Carretera y su fidelidad a Ford lo elevaron al estatus de referente absoluto del Óvalo en la última década. En ese período de tiempo, la marca logró 51 victorias, de las cuales 23 fueron gracias al entrerriano de 37 años; lo que representa un impresionante porcentaje del 45% (y eso que se perdió las primeras 6 fechas de 2017 por una suspensión).

Se trata de un predominio que no tiene ningún otro referente en su marca; el que más se le acerca es Agustín Canapino, quien desde mayo de 2016 obtuvo 15 de los 39 triunfos de Chevrolet (el 38,4%), con la salvedad de que tanto en 2023 como en 2024 el “Titán” sólo disputó seis de las quince fechas del campeonato.