La Liga de Fútbol de Paraná Campaña realizó el sorteo de los cruces correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura denominado “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. La serie de playoffs se jugarán a partidos de ida y vuelta.
Paraná Campaña: Conocé los cruces de octavos del Torneo Apertura
La Liga de Paraná Campaña sorteó los octavos de final del Torneo Apertura, que se jugará en formato de ida y vuelta.
Solamente en la Instancia de octavos habrá ventaja deportiva para el equipo que define de local, la misma vale en caso de igualdad en el resultado global
El destacada se disputará en el marco de la Zona Norte, donde Deportivo Bovil disputará el clásico ante Juventud Unida de Bovril. Otro duelo atractivo será el que protagonizarán Asociación Diego Maradona e Independiente FBC de Hernandarias. El elenco de María Grande accedió por primera vez a los mata-mata.
Los cruces de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña
Zona Sur
Sarmiento de Crespo vs. Viale FBC
Unión de Crespo vs. Atlético María Grande
Cañadita Central de Seguí vs. Cultural de Crespo
Arsenal de Viale vs. Litoral de María Grande
Zona Norte
Atlético Hasenkamp vs. Unión Agrarios Cerrito
Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas
Deportivo Bovril vs. Juventud Unida de Bovril
Diego Maradona de María vs. Independiente FBC de Hernandarias