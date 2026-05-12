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Paraná Campaña: Conocé los cruces de octavos del Torneo Apertura

La Liga de Paraná Campaña sorteó los octavos de final del Torneo Apertura, que se jugará en formato de ida y vuelta.

12 de mayo 2026 · 14:27hs
Paraná Campaña: Conocé los cruces de octavos del Torneo Apertura

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña realizó el sorteo de los cruces correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura denominado “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. La serie de playoffs se jugarán a partidos de ida y vuelta.

Los partidos de Paraná Campaña serán el fin de semana.

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El destacada se disputará en el marco de la Zona Norte, donde Deportivo Bovil disputará el clásico ante Juventud Unida de Bovril. Otro duelo atractivo será el que protagonizarán Asociación Diego Maradona e Independiente FBC de Hernandarias. El elenco de María Grande accedió por primera vez a los mata-mata.

Los cruces de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Zona Sur

Sarmiento de Crespo vs. Viale FBC

Unión de Crespo vs. Atlético María Grande

Cañadita Central de Seguí vs. Cultural de Crespo

Arsenal de Viale vs. Litoral de María Grande

Zona Norte

Atlético Hasenkamp vs. Unión Agrarios Cerrito

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Deportivo Bovril vs. Juventud Unida de Bovril

Diego Maradona de María vs. Independiente FBC de Hernandarias

Paraná Campaña Torneo Apertura Playoffs
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