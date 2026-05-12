Paraná Campaña: Conocé los cruces de octavos del Torneo Apertura La Liga de Paraná Campaña sorteó los octavos de final del Torneo Apertura, que se jugará en formato de ida y vuelta. 12 de mayo 2026 · 14:27hs

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña realizó el sorteo de los cruces correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura denominado “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. La serie de playoffs se jugarán a partidos de ida y vuelta.

Solamente en la Instancia de octavos habrá ventaja deportiva para el equipo que define de local, la misma vale en caso de igualdad en el resultado global

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El destacada se disputará en el marco de la Zona Norte, donde Deportivo Bovil disputará el clásico ante Juventud Unida de Bovril. Otro duelo atractivo será el que protagonizarán Asociación Diego Maradona e Independiente FBC de Hernandarias. El elenco de María Grande accedió por primera vez a los mata-mata. Los cruces de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña Zona Sur Sarmiento de Crespo vs. Viale FBC Unión de Crespo vs. Atlético María Grande Cañadita Central de Seguí vs. Cultural de Crespo Arsenal de Viale vs. Litoral de María Grande Zona Norte Atlético Hasenkamp vs. Unión Agrarios Cerrito Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas Deportivo Bovril vs. Juventud Unida de Bovril Diego Maradona de María vs. Independiente FBC de Hernandarias Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga de Fútbol de Paraná Campaña (@ligadefutbolparanacampana1953)