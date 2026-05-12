Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa.

Una joven de Paraná denunció a una constructora por demoras en una obra: entregó un vehículo de $18 millones y la casa sigue sin terminar.

Una joven de Paraná denunció públicamente a una empresa constructora ubicada sobre avenida Almafuerte por un presunto incumplimiento contractual en la construcción de una vivienda bajo el sistema Steel Framing.

Según relató en diálogo con UNO , junto a su pareja entregó un automóvil valuado en 18 millones de pesos como parte de pago para una casa "llave en mano" que debía ser entregada en un plazo de 90 días hábiles. Sin embargo, aseguró que, a más de un año de la firma del contrato, la obra continúa inconclusa y presenta avances mínimos.

Denuncia en Paraná: pagó con un auto y la obra quedó a medio hacer

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La damnificada ya presentó una denuncia formal ante Defensa del Consumidor, donde solicitó la anulación del contrato, la devolución del dinero entregado y la aplicación del daño directo contemplado en el artículo 40 bis de la Ley 24.240. De acuerdo a la documentación presentada, el contrato fue firmado en abril de 2025 y contemplaba la construcción de una vivienda de 65 metros cuadrados bajo modalidad "llave en mano", es decir, completamente terminada y lista para habitar.

La joven contó que antes de contratar con la empresa había realizado averiguaciones en distintas constructoras que trabajan con sistemas industrializados. "Habíamos consultado en varias empresas. Algunas trabajaban con perfiles de madera y eso no nos convencía mucho. También vimos casos de humedad en algunas viviendas. Otras constructoras entregaban las casas sin terminar y uno tenía que hacerse cargo del revoque, parte del techo, detalles del baño o incluso los zócalos", explicó.

Según relató, el contacto con Mundo Steel Framing comenzó a través de redes sociales y luego continuó por WhatsApp. "Ellos tenían una promoción. Nos hablaron de un anticipo y después cuotas financiadas. Cuando pregunté cuánto salía la casa me dijeron que el valor total era de 27 mil dólares", recordó. En un primer momento, el monto les pareció elevado, aunque después volvieron a contactarlas para explicar qué incluía la propuesta. "Yo les pregunté específicamente qué incluía ese precio y me dijeron que incluía todo, que era una vivienda llave en mano. Ahí empezamos a verla con otros ojos", sostuvo.

La mujer señaló que una de las posibilidades que evaluaban era entregar un vehículo como parte de pago, algo que también habían ofrecido otras constructoras. "Les pregunté si recibían autos. Les mandé fotos del vehículo, el kilometraje y quedamos en reunirnos", indicó. Finalmente, ambas partes acordaron tomar un Volkswagen Gol Trend valuado en 18 millones de pesos como parte de pago de la vivienda. "En el contrato figura el auto, la patente y también que las cuotas empezaban a pagarse recién cuando la casa estuviera terminada", afirmó.

La vivienda debía construirse sobre un terreno que la pareja había adquirido previamente en la zona de Colonia Ensayo, cerca de Paraná. "Nosotras habíamos comprado el terreno en abril de 2025 y enseguida empezamos a buscar constructoras", explicó. Según relató, una vez firmado el contrato le enviaron a la empresa la ubicación exacta del lote y comenzaron las primeras gestiones para iniciar la obra.

Uno de los compromisos asumidos por la firma era gestionar las conexiones de luz y agua necesarias para comenzar la construcción. "Nos dijeron que eso iba a demorar unos 20 días, pero terminamos esperando meses", expresó. La denunciante sostuvo que entre abril y septiembre de 2025 prácticamente no hubo avances concretos en el terreno. "Desde el principio fue una excusa atrás de otra. Primero nos dijeron que habían tenido problemas con trámites en la comuna. Después supimos que esos trámites en realidad se hacían con la escribanía que administra el loteo", contó.

Según explicó, la empresa argumentaba permanentemente distintos inconvenientes administrativos y demoras operativas. "Siempre había una explicación distinta: que faltaba una autorización, que estaban esperando una respuesta, que había demoras. Mientras tanto, no hacían nada", sostuvo. La mujer aseguró que recién entre septiembre y octubre lograron concretar la bajada de luz y agua en el terreno. "Después de meses finalmente colocaron el medidor y conectaron el agua, pero la obra seguía sin arrancar", relató.

Según describió, durante gran parte del año el único trabajo visible fue el replanteo del terreno. "Lo único que había eran unas maderas marcando el rectángulo de la casa y unas mallas tiradas. Ni siquiera habían hecho la platea", dijo. La denunciante recordó especialmente la fecha en que finalmente comenzaron con esa etapa de la obra. "La platea la hicieron el 14 de octubre de 2025. Me acuerdo perfecto porque era el día de mi cumpleaños y ese día me mandaron una foto avisándome que la habían terminado", señaló.

Sin embargo, afirmó que luego de eso volvieron las demoras. "Pasaban las semanas y siempre había una excusa distinta: que había llovido, que estaban atrasados con otras obras, que faltaban materiales. Todo el tiempo era lo mismo", expresó. Cansadas de la situación, la pareja decidió reunirse personalmente con representantes de la empresa para exigir explicaciones. "Nos juntamos en el terreno porque ya estábamos cansadas y queríamos saber qué estaba pasando realmente", contó.

Durante esa conversación, según relató, desde la empresa mencionaron otras obras que estaban ejecutando y explicaron parte de las demoras por problemas vinculados a esos trabajos. "En ese momento tratamos de entender porque pensábamos que podían tener retrasos por la cantidad de obras que manejaban", explicó. Pese a ello, aseguró que después de la platea los avances siguieron siendo mínimos.

La situación volvió a tensarse a comienzos de este año, cuando la pareja advirtió que estaba próximo a cumplirse un año desde la firma del contrato y la vivienda seguía lejos de terminarse. "En marzo ya no dábamos más. La obra no llegaba ni al 15% y les dijimos que íbamos a iniciar acciones legales", sostuvo.

Según relató, luego de ese planteo la empresa volvió a comunicarse y prometió acelerar los trabajos. "Nos pidieron disculpas y nos dijeron que para mayo la casa iba a estar completamente lista", afirmó. También les prometieron enviar semanalmente un cronograma detallando qué tareas se realizarían en la obra. "Las primeras semanas sí mandaban el desglose, pero después ya tenía que pedirlo yo. Y otra vez empezaron las faltas y las demoras", indicó.

La denunciante contó que, tras la advertencia legal, comenzaron algunos trabajos sobre la estructura metálica de la vivienda. Sin embargo, advirtió que aparecieron nuevas irregularidades. "Cuando empezaron a levantar la estructura vimos que había cosas mal hechas", explicó. Según detalló, algunas aberturas no coincidían con el plano acordado originalmente. "En mi habitación iba una puerta balcón y dejaron solamente el espacio para una ventana común. También faltaba otra puerta balcón y una ventana horizontal que iba sobre la cocina", señaló.

Con el correr de las semanas, la comunicación volvió a deteriorarse. "Yo les escribía todos los días preguntando qué iban a hacer, cuándo iban a seguir o qué novedades había", contó. Hasta que, según afirmó, dejaron directamente de responder mensajes y llamadas. "Llamábamos y no atendían. Mandábamos mensajes y tampoco respondían", sostuvo.

Finalmente, uno de los responsables respondió asegurando que habían sufrido el hackeo de sus teléfonos celulares. "Nos dijeron que les habían hackeado los celulares y que estaban intentando recuperarlos", relató. La joven afirmó que posteriormente volvieron a plantear la posibilidad de acordar nuevos plazos para finalizar la obra. "Nos dijeron que querían organizar una nueva fecha de entrega que sirviera tanto para ellos como para nosotras", expresó.

Sin embargo, aseguró que hoy ya no tienen confianza en las promesas realizadas por la empresa. "Yo les dije que necesitaba ver avances concretos, materiales en el terreno y perfilería para volver a creerles", manifestó.

UNO consultó sobre el caso a Defensa del Consumidor, desde donde explicaron que se trata de "un incumplimiento contractual en el marco de una relación de consumo". "Existe un proveedor que no estaría cumpliendo con las obligaciones asumidas frente al consumidor. Este tipo de contratos se encuentra regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación y por la Ley de Defensa del Consumidor", indicaron desde el organismo.

Mientras avanza el expediente administrativo, la denunciante aseguró que habría más de 20 personas afectadas por situaciones similares vinculadas a la misma empresa constructora. "Nos empezamos a enterar de otros casos y de otras personas que también tendrían problemas", concluyó.