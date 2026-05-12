Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

El paranaense Jesús Nadalón formó parte del encuentro realizado en el Yacht Club de Olivos junto a referentes históricos del vóley nacional.

El paranaense Jesús Nadalín vivió un fin de semana cargado de emociones al participar del gran encuentro de jugadores y referentes históricos de la Selección Argentina de vóley, realizado en el tradicional Yacht Club de Olivos, en Buenos Aires. La reunión congregó a figuras emblemáticas de distintas generaciones del vóley nacional, tanto en la rama masculina como femenina, y reunió a exjugadores, entrenadores, dirigentes y árbitros que dejaron huella en el deporte argentino.

Entre nombres ilustres como Javier Weber, Luciano De Cecco, Leonardo Patti y Marcelo Gigante, estuvo presente el entrerriano Nadalín, quien supo vestir durante años la camiseta Albiceleste como uno de los centrales destacados del seleccionado nacional.

Su historia deportiva es una de perseverancia, esfuerzo y pasión. Formado en Patronato de Paraná, con paso posterior por Paraná Rowing Club, Nadalín logró dar el salto al alto rendimiento tras incorporarse a Azul Vóley, experiencia que lo catapultó a la Selección Argentina. Entre 2002 y 2010 integró distintos procesos del combinado nacional, siendo considerado por varios entrenadores que pasaron por el seleccionado mayor y juvenil.

Además de su trayectoria en Argentina, el excentral desarrolló una importante carrera internacional, jugando en ligas de Brasil, Chile y Portugal, consolidando así un recorrido de gran nivel dentro del vóley profesional.

Actualmente, Nadalín transita una nueva etapa ligada a la formación y conducción de jóvenes talentos. Se desempeña como entrenador de la primera división masculina del Paraná Rowing Club y continúa vinculado al crecimiento del vóley entrerriano. En los últimos años ha sumado importantes logros como director técnico, entre ellos la histórica clasificación del Rowing Club a los cuartos de final de la Liga Nacional A2 masculina, además de consagrarse campeón provincial con la categoría Sub 18 femenina de Paracao. También tuvo pasos destacados por Echagüe y por las selecciones entrerrianas juveniles.

La emoción del reencuentro quedó reflejada en las palabras que compartió en sus redes sociales. Allí recordó los sacrificios realizados desde muy joven para perseguir su sueño deportivo.

La palabra de Jesús Nadalín

“Este momento me trae muchísimos recuerdos. Cuando era chico no tenía los recursos que quizás me hubiese gustado tener y hacíamos muchos sacrificios como familia para poder entrenar o competir. Tampoco teníamos las herramientas que existen ahora y me fui de mi casa siendo muy chico. Pero todo el esfuerzo valió la pena y hoy volvería a elegir el vóley en mi vida sin dudarlo”, expresó.

Nadalín también remarcó el orgullo que significó haber representado al país durante tantos años y recordó que una lesión lo obligó a retirarse antes de lo deseado.

“Gracias a Dios tuve el enorme orgullo de representar a mi país en la selección menor y en la mayor hasta que me retiré obligado por una lesión. Volver a estar con quienes fueron mis entrenadores o compañeros de equipo fue una gran alegría. Estoy muy agradecido con la organización”, señaló.

El exjugador destacó además el valor simbólico que tienen este tipo de encuentros para quienes dedicaron gran parte de sus vidas al deporte.

“Es un mimo a todo el esfuerzo. A todo lo vivido: viajes, sacrificios, ausencias y muchas cosas más. Estas pequeñas situaciones generan satisfacción y son importantes como reconocimiento. También para los hijos, para que ellos vean que se puede llegar y que está al alcance de cualquiera. Eso está bueno”, reflexionó el paranaense.

Más allá de mirar con orgullo el camino recorrido, Nadalín mantiene intacta su vocación de formar nuevos deportistas y de seguir abriendo puertas para las futuras generaciones del vóley entrerriano.

“Sueño con que muchos otros también puedan completar un proyecto deportivo de alto rendimiento. Uno siente que le tocó abrir caminos, y como entrenador trabajo para que muchos puedan sentir esa pasión que es el vóley y logren objetivos importantes”, afirmó.

Además, dejó un mensaje sobre el rol fundamental que cumple el deporte en la formación de niños y adolescentes.

“Es importante que la sociedad apueste cada vez más por los jóvenes y entienda el valor de acompañarlos en el deporte, cualquiera sea la disciplina. No se trata solamente de competir, sino también de formar valores concretos que necesitamos como sociedad y como personas”, concluyó.