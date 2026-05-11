En Entre Ríos el arroz perdió área por costos y menor rentabilidad agrícola.

La caída de superficie sembrada en Entre Ríos encendió alertas en el sector por márgenes ajustados y suba de insumos estratégicos.

La campaña arrocera en Entre Ríos dejó una señal difícil de ignorar: la siembra retrocedió con fuerza y expuso tensiones que exceden lo climático. En un cultivo donde el manejo agronómico sigue mostrando niveles de eficiencia elevados, el factor determinante volvió a ser económico. El resultado fue una reducción significativa del área implantada y un cambio de estrategia por parte de los productores, que ajustaron decisiones ante un escenario de márgenes estrechos.

En números, la provincia –principal productora a nivel nacional– registró una caída cercana al 19% en la superficie sembrada durante la última campaña. Esto implicó la pérdida de miles de hectáreas respecto del ciclo anterior y confirmó una tendencia que ya se insinuaba: el arroz dejó de ser competitivo frente a otras alternativas productivas en determinados esquemas.

El impacto no es menor. Entre Ríos concentra buena parte del volumen nacional, por lo que cualquier variación en su área repercute directamente en la oferta total del país. Aun así, los rindes logrados en los lotes cosechados se mantuvieron en niveles aceptables, lo que refuerza la idea de que el problema no está en la capacidad productiva sino en la ecuación económica según publicó Agroclave.

Costos que condicionan

El cultivo de arroz tiene una particularidad que lo diferencia de otros: su alta dependencia energética. El riego es indispensable y, en la provincia, buena parte del sistema funciona con bombeo eléctrico o a combustible. Ese componente se transformó en uno de los principales factores de presión sobre los costos.

A esto se suma el encarecimiento de insumos estratégicos, como fertilizantes y fitosanitarios, en un contexto internacional volátil. La combinación de estos elementos derivó en un incremento de los costos directos que no siempre pudo ser compensado por el precio del producto detalló en su informe Siber.

En ese marco, muchos productores optaron por reducir superficie o directamente salir del cultivo. Otros, en cambio, mantuvieron su apuesta, pero con esquemas más conservadores, priorizando eficiencia y control de gastos. La siembra, así, dejó de ser una decisión puramente agronómica para convertirse en una evaluación financiera cada vez más ajustada.

A nivel país, el panorama del arroz presenta matices. Provincias como Corrientes y Santa Fe también forman parte del mapa productivo, aunque con realidades distintas. En algunos casos, las condiciones hídricas y los costos energéticos ofrecen ventajas relativas, lo que permitió sostener o amortiguar la caída del área.

Sin embargo, el denominador común es la incertidumbre. La volatilidad de los precios internacionales, las dificultades logísticas y el aumento de costos configuran un escenario complejo. A esto se suman factores externos, como las tensiones en rutas comerciales clave para fertilizantes, que podrían impactar en la próxima campaña.

En ese contexto, la próxima siembra aparece condicionada por múltiples variables. Los productores deberán definir estrategias en un marco donde el acceso a insumos, el costo de la energía y la relación precio–costo serán determinantes. La campaña actual dejó una advertencia clara: sin condiciones económicas favorables, incluso los sistemas productivos más eficientes pueden retroceder.

La presión internacional

El escenario global también comenzó a influir de manera directa sobre las perspectivas del arroz argentino. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las dificultades para el transporte de fertilizantes encendieron alertas en todo el sistema agrícola mundial. Si bien el arroz entrerriano ya atravesaba problemas estructurales vinculados a costos y rentabilidad, la posibilidad de nuevas subas en los insumos genera preocupación adicional de cara a la próxima campaña.

Los fertilizantes son una pieza central en el esquema productivo del arroz. Un aumento sostenido en sus valores puede modificar por completo la planificación financiera de los productores. En ese contexto, entidades técnicas y referentes del sector comenzaron a advertir que cualquier alteración en el abastecimiento internacional podría repercutir en la intención de siembra para el próximo ciclo.

A nivel local, los productores sostienen que la actividad necesita previsibilidad para recuperar superficie. La combinación de costos elevados, incertidumbre cambiaria y presión logística redujo márgenes y obligó a replantear estrategias. Muchos establecimientos priorizaron mantener únicamente los lotes más eficientes, mientras otros avanzaron hacia esquemas mixtos con rotación hacia cultivos menos demandantes en energía.

Clave para Entre Ríos

Pese a ese panorama, el arroz continúa siendo una economía regional clave para Entre Ríos. El cultivo moviliza empleo, transporte, industria y exportaciones, especialmente en departamentos del centro y norte provincial. Por eso, cada retroceso en la superficie sembrada tiene consecuencias que exceden la producción primaria y alcanzan a toda la cadena vinculada a la actividad.

En paralelo, desde el sector destacan que la provincia conserva ventajas agronómicas y experiencia técnica acumulada. La infraestructura instalada, el conocimiento de manejo y la capacidad industrial siguen posicionando a Entre Ríos como uno de los polos arroceros más importantes del país. El desafío, aseguran, pasa ahora por recuperar competitividad y generar condiciones que permitan sostener el cultivo en el tiempo.