Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Estos son los sitios en rutas nacionales y provinciales donde están instalados los radares en la provincia de Entre Ríos.

11 de diciembre 2025 · 12:17hs
Inicia dentro de pocos días la temporada estival y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los argentinos comienzan a circular masivamente por las rutas nacionales y provinciales rumbo a sus destinos de vaciones. Estos son los sitios en rutas nacionales y provinciales donde están instalados los radares en la provincia de Entre Ríos. 

Inicia dentro de pocos días la temporada estival y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los argentinos comienzan a circular masivamente por las rutas nacionales y provinciales rumbo a sus destinos de vaciones. Además de atender las señales de tránsito para seguridad propia y de terceros es util saber dónde se encuentran los controles de velocidad y radares dentro de la provincia de Entre Ríos para cumplir con la norma de velocidad permitida y evitar multas.

Radares Fijos y Homologados (RN 14 y 174)

Chajarí RN 14 – Km 333,2 y 328,2 120 km/h

Concordia RN 14 – Km 261 y 260,6 120 km/h

Colón RN 14 – Km 150,4 120 km/h

Concepción del Uruguay RN 14 – Km 126,6 100 km/h

Concepción del Uruguay RN 14 – Km 117,5 80 km/h

Ceibas RN 14 – Km 1,05 120 km/h

RN 14 Autovía Artigas RN 14 – Km 60,3 120 km/h

Puente Victoria - Rosario RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9 80 km/h

Definieron los puntos donde instalarán radares en la Ruta 14. Imagen ilustrativa.

Operativos móviles frecuentes o radares provinciales instalados en zonas de ingreso a localidades

RN 18 Sauce Montrull Km 18 80 km/h

RN 18 Estación Raíces Km 126,5 60 km/h

RN 18 Jubileo Km 188,2 y 188,5 60 km/h

RP 11 Oro Verde Km 10,1 60 km/h

RP 26 Antelo y Febre Km 12,7 y 27,1 60 km/h

RP 39 San Justo Km 34,5 60 km/h

RP 20 Aldea San Antonio Km 30 60 km/h estricta (Paso urbano)

RP 16 Acceso Gualeguaychú RP 16 – Km 71,8 80 km/h

