Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Inicia dentro de pocos días la temporada estival y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los argentinos comienzan a circular masivamente por las rutas nacionales y provinciales rumbo a sus destinos de vaciones. Además de atender las señales de tránsito para seguridad propia y de terceros es util saber dónde se encuentran los controles de velocidad y radares dentro de la provincia de Entre Ríos para cumplir con la norma de velocidad permitida y evitar multas.