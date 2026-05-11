Sexo en pleno vuelo a Rosario: quiénes son los acusados y qué consecuencias pueden sufrir

Un hombre y una mujer fueron denunciados por presuntamente mantener relaciones en un vuelo de Copa Airlines entre Panamá y el aeropuerto de Rosario.

El vuelo era Copa Airlines desde Panamá a Rosario.

La pareja detenida el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, tras arribar en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, podría ser imputada esta semana en una causa por “exhibiciones obscenas”. La denuncia fue realizada por pasajeros y tripulantes luego de que ambos fueran descubiertos semidesnudos en el sector de primera clase de la aeronave, donde presuntamente mantenían relaciones sexuales.

Aunque en un primer momento intervino la Justicia provincial, se evaluará si el expediente debe pasar al fuero federal, debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.

Según indicaron fuentes judiciales, los involucrados fueron identificados como Mauricio C. y Sandra O., de 55 y 60 años respectivamente. De acuerdo con la denuncia, ambos habrían sido encontrados con las prendas inferiores bajas en sus asientos dentro de la clase ejecutiva.

La pareja fue notificada de la actuación judicial apenas aterrizó el avión, cerca de las 0.30 del sábado 9 de mayo, y luego trasladada a una dependencia policial. Algunas horas después recuperaron la libertad.

Tampoco trascendió si los acusados tienen domicilio en Rosario o en localidades cercanas, ya que en muchas ocasiones viajan desde la ciudad pasajeros que viven en la región.

Según trascendió, Mauricio C. y Sandra O. no eran pareja y se habrían conocido durante el viaje. Él, arquitecto y jefe de obra; ella, comerciante y cuidadora.

El hecho ocurrió en el vuelo internacional de Copa Airlines que llegó a Rosario durante la madrugada del sábado y derivó en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Operativo en Rosario y posibles sanciones

La intervención se activó luego de que integrantes de la tripulación denunciaran que dos pasajeros

estaban manteniendo relaciones sexuales en el sector ejecutivo durante el trayecto entre Panamá y Rosario.

Por ese motivo, apenas la aeronave aterrizó en el aeropuerto ubicado en el barrio Fisherton, efectivos de la PSA subieron al avión para realizar el procedimiento correspondiente.

Después de completar los controles habituales para vuelos internacionales, los dos pasajeros fueron trasladados a la comisaría 12ª por razones de jurisdicción.

En el caso intervino personal del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la toma de fotografías, fichas y otras medidas de rigor. La investigación quedó inicialmente bajo la órbita de la Justicia provincial y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”.