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Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

El Gobierno designó al general Pablo Plaza como nuevo presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

12 de mayo 2026 · 08:54hs
Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

El Ministerio de Defensa formalizó la designación del general de brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), organismo encargado de brindar cobertura médica al personal militar y civil vinculado a las fuerzas.

La decisión quedó plasmada en la resolución 311/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial y se produjo luego de la renuncia del extitular del organismo, Sergio Maldonado.

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El nombramiento fue impulsado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas establecida por el DNU 88/26, norma que dispuso la creación de la OSFA como un ente autárquico bajo la órbita de esa cartera.

Según la normativa, la obra social cuenta con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito público como privado, con autonomía para administrar recursos y definir políticas internas, aunque bajo supervisión estatal.

IOSFA

LEER MÁS: Renunció el presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas

Integración de OSFA

El directorio de la entidad está integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, designados por el titular de Defensa por un período de dos años, con posibilidad de una única reelección. La reglamentación también contempla mecanismos de reemplazo para garantizar la continuidad operativa del organismo.

Entre las condiciones exigidas para integrar el directorio figuran antecedentes en gestión sanitaria, seguridad social, administración pública, manejo financiero o conducción de grandes organizaciones.

La reestructuración del sistema se había oficializado a comienzos de marzo, cuando el Gobierno avanzó con la división del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de una profunda crisis financiera.

LEER MÁS: Crisis en OSFA: el impacto en la salud de los afiliados entrerrianos

De acuerdo con el decreto, el directorio debe contar con representantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA. Además, la presidencia y vicepresidencia son cargos rotativos definidos por el Ministerio de Defensa, publicó Ámbito.

OSFA Gobierno Fuerzas Armadas
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