Diego Torres llegará a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

El cantante Diego Torres regresará a Santa Fe el sábado 14 de noviembre de 2026 para presentar “Mi Norte & Mi Sur Tour”, su nueva gira

El cantante Diego Torres regresará a Santa Fe el sábado 14 de noviembre de 2026 para presentar “Mi Norte & Mi Sur Tour”, una gira con la que recorre distintos escenarios de Latinoamérica y Europa tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. El show tendrá lugar en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión. Las entradas estarán disponibles desde el martes 12 de mayo a las 13 a través de Harlem Producciones . Los tickets tendrán un valor inicial de $60.000 más costo de servicio.

Comienza el ciclo Un Domingo de Teatro en La Vieja Usina

En este nuevo espectáculo, Diego Torres presentará formalmente “Mi Norte & Mi Sur”, su noveno disco de estudio editado por Sony Music. El trabajo muestra una etapa musical atravesada por la exploración de nuevos sonidos, donde conviven el pop alternativo, la bachata y las canciones acústicas.

El álbum cuenta con colaboraciones junto a Miranda!, Estopa, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, en una propuesta que busca unir distintos estilos y generaciones.

Durante la presentación en Santa Fe, el público podrá escuchar canciones de esta nueva etapa, entre ellas “Vas a Quedarte”, junto a Manuel Carrasco, y “Trepando Paredes”, colaboración realizada con Miranda!, además de clásicos que forman parte de su recorrido artístico.

La llegada a la capital santafesina se da luego de una agenda internacional que incluyó conciertos en México, España y Chile, además de una serie de funciones en el Movistar Arena.

Con más de tres décadas de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos, Diego Torres se consolidó como uno de los artistas argentinos de mayor proyección internacional. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos premios Grammy Latinos y Billboard. Además, desarrolla tareas como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

Cómo será la venta de entradas

La preventa exclusiva comenzará el martes 12 de mayo a las 13 para clientes VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con la posibilidad de acceder a 9 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el miércoles 13 de mayo a las 13 con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA de ambas entidades bancarias durante todo el período de venta.

También habrá puntos de venta físicos para compras en efectivo y sin costo de servicio en Tienda Unión y Terco Tour.