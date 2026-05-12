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Comienza el ciclo Un Domingo de Teatro en La Vieja Usina

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá este fin de semana su primera función del año en Paraná. La propuesta comenzará este domingo a las 20 en La Vieja Usina

12 de mayo 2026 · 14:31hs
Comienza el ciclo Un Domingo de Teatro en La Vieja Usina

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá este fin de semana su primera función del año en Paraná. La propuesta comenzará este domingo a las 20 en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de “Las hijas idiotas”, obra del grupo independiente Eppur si muove, de Gualeguaychú.

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La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos y forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual que desarrolla actividades culturales en distintos puntos de la provincia.

Según la reseña de la obra, “Las hijas idiotas” presenta a “dos niñas de la burguesía argentina” que devuelven “como un espejo toda la crueldad de una generación marcada por la corrupción, el abuso, el miedo y el encierro”.

La puesta cuenta con actuaciones de Néstor Gilberto y Joel Rocha, mientras que la dirección está a cargo de Julio Benítez y Claudia Vastos. El equipo técnico y artístico se completa con iluminación de Julio Benítez, sonido de Claudia Vastos, vestuario de Fernando Tajes, voces en off de Mario Toledo y Claudia Vastos, y diseño gráfico de Mauricio Iwasik. La obra fue escrita por Luigi Serradori.

Eppur si muove es un grupo de teatro independiente conformado en Gualeguaychú en 2001 y cuenta con una extensa trayectoria en la escena entrerriana. A lo largo de los años desarrolló producciones como “Orbe”, “Dionicia la menora”, “Don de ratas”, “El sordo”, “Oiga che”, “Amigo aguará”, “Ameleto”, “Labaro” y “El agua dice”, entre otras.

Desde la organización señalaron que los elencos y espectáculos que integran el ciclo fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta y federal.

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Un domingo de teatro La Vieja Usina Paraná Gualeguaychú
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