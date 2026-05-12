Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Una mujer sufrió la amputación de una pierna tras un brutal choque en Federación, mientras investigan si el choque ocurrió durante una picada ilegal.

La investigación por una presunta picada ilegal y la dramática amputación que sufrió una de las víctimas marcaron un impactante siniestro vial ocurrido este lunes por la noche en Federación. El violento choque, que involucró a tres vehículos sobre la ruta de acceso a la ciudad, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano, dejó varios heridos de gravedad y generó una fuerte conmoción.

De acuerdo a la información recabada por medios locales, el siniestro se produjo alrededor de las 21:40 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Bora negro, una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres identificadas como Rosario Fracalozzi y Valeria Quintana.

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Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Como consecuencia del brutal impacto, Quintana sufrió heridas gravísimas y perdió una de sus piernas, mientras que las demás personas involucradas también resultaron lesionadas de consideración. La magnitud del hecho obligó a desplegar rápidamente ambulancias, efectivos policiales y personal de tránsito para asistir a las víctimas y controlar la circulación vehicular en la zona.

Accidente en Federación 2 Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente en Federación.

Investigan si hubo una picada

Según trascendió en las últimas horas, Kevin Quirós —de quien se afirma sería funcionario policial— conducía el Volkswagen Bora negro al momento del choque. Testigos del hecho sostienen que el vehículo circulaba a alta velocidad y participaba de una presunta picada junto a la camioneta S10 segundos antes del impacto.

“Un Bora y una camioneta S10 venían a fondo corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”, indicó un testigo a Radio City Federación, en un relato que podría resultar clave para la investigación que llevan adelante las autoridades.