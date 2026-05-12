Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Una mujer sufrió la amputación de una pierna tras un brutal choque en Federación, mientras investigan si el choque ocurrió durante una picada ilegal.

12 de mayo 2026 · 07:31hs
Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

La investigación por una presunta picada ilegal y la dramática amputación que sufrió una de las víctimas marcaron un impactante siniestro vial ocurrido este lunes por la noche en Federación. El violento choque, que involucró a tres vehículos sobre la ruta de acceso a la ciudad, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano, dejó varios heridos de gravedad y generó una fuerte conmoción.

De acuerdo a la información recabada por medios locales, el siniestro se produjo alrededor de las 21:40 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Bora negro, una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres identificadas como Rosario Fracalozzi y Valeria Quintana.

Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente en Federación.

Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

El hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré, de Paraná.

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Como consecuencia del brutal impacto, Quintana sufrió heridas gravísimas y perdió una de sus piernas, mientras que las demás personas involucradas también resultaron lesionadas de consideración. La magnitud del hecho obligó a desplegar rápidamente ambulancias, efectivos policiales y personal de tránsito para asistir a las víctimas y controlar la circulación vehicular en la zona.

Accidente en Federación 2
Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente en Federación.

Así quedó uno de los vehículos involucrados en el accidente en Federación.

LEER MÁS: Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Investigan si hubo una picada

Según trascendió en las últimas horas, Kevin Quirós —de quien se afirma sería funcionario policial— conducía el Volkswagen Bora negro al momento del choque. Testigos del hecho sostienen que el vehículo circulaba a alta velocidad y participaba de una presunta picada junto a la camioneta S10 segundos antes del impacto.

“Un Bora y una camioneta S10 venían a fondo corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”, indicó un testigo a Radio City Federación, en un relato que podría resultar clave para la investigación que llevan adelante las autoridades.

Federación carrera Choque
Noticias relacionadas
concordia: condenaron a 14 anos de prision a eduardo pereyra por el homicidio de paulo gomez

Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

exintendente sera llevado a juicio y su denunciante termino condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Prohibieron a Claudio González realizar traslados, cambios de turno o actos de hostigamiento contra los siete efectivos 

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de "Adicionales Truchos"

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un domingrau sigue en estado crítico.

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un "domingrau" sigue en estado crítico

Ver comentarios

Lo último

Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

Ultimo Momento
Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

Pablo Plaza fue designado al frente de OSFA

Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

El horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026

El horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Policiales
Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Ovación
Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

Jesús Nadalín participó del histórico reencuentro de figuras de la Selección Argentina de vóley

Argentinos Juniors se mide con Huracán en el Diego Maradona

Argentinos Juniors se mide con Huracán en el Diego Maradona

Belgrano recibe a Unión por los cuartos

Belgrano recibe a Unión por los cuartos

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Rocamora se consagró campeón invicto de la Liga Provincial U21 Femenina

Mariano Werner: Volví con esa garra que por ahí había perdido

Mariano Werner: "Volví con esa garra que por ahí había perdido"

La provincia
Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

Julio Piumato llega a Paraná en medio del conflicto salarial judicial

La demanda en lanerías y talleres de tejido en Paraná tomó envión con el frío

La demanda en lanerías y talleres de tejido en Paraná tomó envión con el frío

En Entre Ríos el arroz perdió área por costos y menor rentabilidad agrícola

En Entre Ríos el arroz perdió área por costos y menor rentabilidad agrícola

El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

Desde la Represa de Salto Grande advierten sobre el fenómeno El Niño

Desde la Represa de Salto Grande advierten sobre el fenómeno El Niño

Dejanos tu comentario