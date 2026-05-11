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Detuvieron en Paraná al viceintendente de Conscripto Bernardi por resistencia a la autoridad

Miguel Ángel Ramón Cena, fue detenido tras un procedimiento policial. Manejaba presunamente alcoholizado. Es la segunda vez que lo detienen en Paraná.

11 de mayo 2026 · 20:17hs
El hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré

El hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré, de Paraná.

Miguel Ángel Ramón Cena fue interceptado por la Policía en la zona de Andrés Pazos y Ferré tras una denuncia por un conductor presuntamente alcoholizado. Se negó al test de alcoholemia, habría agredido verbalmente a los efectivos y terminó alojado en la División Tribunales.

Lo que pasó en Paraná

El viceintendente de Conscripto Bernardi, Miguel Ángel Ramón Cena, fue detenido este lunes por la noche en la ciudad de Paraná luego de un procedimiento policial en el que quedó acusado de resistencia a la autoridad. Se trata de la segunda vez que el funcionario protagoniza un episodio similar en la capital provincial, ya que el año pasado había sido demorado en inmediaciones del balneario Thompson.

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El hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré, luego de que un llamado telefónico alertara sobre un hombre presuntamente alcoholizado que se había subido a un automóvil Toyota Corolla. A raíz de la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar el vehículo en inmediaciones de Andrés Pazos y La Rioja.

Al identificar al conductor, los uniformados constataron que se trataba de Cena, de 40 años y actual viceintendente de la localidad del departamento Federal. Según se informó oficialmente, el funcionario “emanaba un fuerte olor etílico” al momento de ser abordado por el personal policial.

De acuerdo al parte difundido por la fuerza, el dirigente se mostró ofuscado durante el procedimiento y comenzó a agredir verbalmente a los efectivos. Incluso, siempre según la versión policial, habría intentado empujar a los agentes y se negó en reiteradas ocasiones a colaborar con las indicaciones impartidas por el personal interviniente.

Ante esa situación, la Policía procedió a demorarlo en el lugar. Paralelamente, inspectores de Tránsito municipal labraron un acta y retuvieron el Toyota Corolla debido a la falta de documentación obligatoria y a la negativa del conductor de someterse al test de alcoholemia.

La intervención judicial quedó a cargo de la fiscal de Litigación, Carolina Guzmán, quien dispuso inicialmente la correcta identificación del involucrado y que permaneciera supeditado a una causa por resistencia a la autoridad.

Sin embargo, posteriormente se ordenó su alojamiento en la División Tribunales debido a nuevos inconvenientes registrados durante las actuaciones. Según indicaron fuentes policiales, Cena también se habría negado a colaborar con el procedimiento en la División Antecedentes Personales, situación que derivó en la medida de detención.

Desde la fuerza confirmaron oficialmente que el detenido ocupa actualmente el cargo de viceintendente de Conscripto Bernardi, una pequeña localidad ubicada en el departamento Federal, en el norte entrerriano.

El episodio generó repercusión política en la región, no solo por la investidura del involucrado sino también porque no es la primera vez que Cena queda envuelto en un incidente de estas características en Paraná. En 2025 ya había protagonizado una situación similar en la zona del Thompson, también vinculada a un procedimiento policial.

Por el momento, no trascendió si desde el municipio de Conscripto Bernardi emitirán algún comunicado oficial respecto de lo sucedido ni cuál será la situación institucional del funcionario tras este nuevo episodio.

Paraná Conscripto Bernardi Viceintendente
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