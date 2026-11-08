León XIV puso la economía, la educación y el empleo en el eje de su mensaje. Pidió oportunidades para jóvenes y cuidado para mayores y discapacitados.

León XIV pidió una economía al servicio de las personas y fortalecer la educación y el empleo.

La economía, la educación y las oportunidades laborales para los jóvenes ocuparon un lugar central en el primer mensaje de León XIV en la Argentina. Ante las autoridades reunidas en el Palacio Libertad, el Pontífice vinculó el desarrollo con las condiciones de vida de las personas y reclamó atención para quienes necesitan cuidados y acompañamiento.

Su intervención relacionó las responsabilidades públicas con las posibilidades de formación, el sostenimiento de las familias y la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Una economía al servicio de las personas

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo el Papa.

La definición situó el bienestar humano como referencia para evaluar las decisiones económicas. En ese marco, destacó los recursos humanos de la Argentina y la necesidad de que esa riqueza permita construir proyectos de vida en el país.

El Pontífice también se refirió a la importancia del trabajo para sostener a las familias, desarrollar capacidades y participar de la construcción de la sociedad. Aludió tanto a quienes buscan empleo como a quienes, aun trabajando, encuentran dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

Educación y oportunidades para los jóvenes

Uno de los planteos de León XIV se concentró en los jóvenes que deben buscar oportunidades fuera de su tierra.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, expresó.

La reflexión vinculó los proyectos individuales con las condiciones que ofrece la sociedad para concretarlos. En ese contexto, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación.

El Papa presentó esas herramientas como parte de las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades en la Argentina. También reclamó confiar en su iniciativa y abrir espacios para que puedan aportar ideas y asumir responsabilidades.

Cuidados y dignidad en todas las etapas de la vida

El mensaje incluyó un pedido de atención para los adultos mayores y las personas con discapacidad. La dignidad de la vida fue el vínculo entre esos pasajes y su defensa de quienes están por nacer.

Su planteo abarcó el reconocimiento de la vida desde sus primeros instantes y el acompañamiento durante la enfermedad y la dependencia.

Estos ejes dieron una dimensión concreta a su llamado al bien común. La responsabilidad de las autoridades quedó relacionada con las oportunidades de formación, las condiciones laborales y el cuidado de quienes atraviesan mayores dificultades.

El discurso reunió así asuntos que suelen abordarse por separado: la educación ligada al futuro de los jóvenes, el trabajo al sostenimiento de las familias y los cuidados al reconocimiento del valor de cada persona.