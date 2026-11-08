Llegó el Papa León XIV a la Argentina: se reúne con Javier Milei en Casa Rosada

El Papa León XIV comenzó su agenda con una visita al Monumento al General San Martín y ahora tendrá una audiencia privada.

Llegó el Papa León XIV a la Argentina: el recibimiento de Milei

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina en el marco de su primera gira por América del Sur. El vuelo aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei lo recibe al pie del avión antes de la agenda oficial, que contempla una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La llegada marca la primera visita de un pontífice al país en 39 años.

El vuelo AR1091 esuvo comandado por Hernán Alejandro Losada, junto a los primeros oficiales Diego Cortí Menéndez y Nicolás Andrés Anzorena. La tripulación de cabina está integrada por las comisarias de a bordo María Carolina Bálsamo y María Cecilia Arribas, junto a los auxiliares Carlos Martín Acosta y María Gandarás Ameijenda. El operativo fue confirmado por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

En paralelo, un vuelo carguero identificado como AR1093 acompañará el traslado. Esa aeronave esta a cargo del comandante Esteban Solano y el primer oficial Francisco Valerio Galloso.

El papa León XIV realizó su primera actividad programada en su intensa agenda y visitó el Monumento al General San Martín, donde dejará un homenaje al prócer argentino.

Luego fue a la Casa Rosada, donde tuvo un encuentro privado con el presidente Javier Milei y después asistirá a un acto en el Palacio Libertad con funcionarios, dirigentes y legisladores de todas las fuerzas políticas.