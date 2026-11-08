La visita de León XIV movilizó a fieles entrerrianos. Ciclistas viajaron a Paysandú, Colón siguió la misa y parroquias organizaron traslados a Córdoba.

La visita de León XIV movilizó a fieles entrerrianos entre Paysandú y Córdoba.

La visita del papa León XIV movilizó a comunidades entrerrianas que organizaron viajes, participaron de la celebración en Paysandú y prepararon su presencia en Córdoba. La cercanía de la ciudad uruguaya permitió que la experiencia comenzara antes del arribo del Pontífice a la Argentina.

Desde la costa del Uruguay hasta Paraná, Cerrito y María Grande, la convocatoria reunió distintas formas de acompañamiento: peregrinaciones en bicicleta, traslados parroquiales y una transmisión comunitaria para quienes no pudieron viajar.

Ciclistas entrerrianos participaron de la misa en Paysandú

Uno de los grupos que completó su peregrinación fue el de los ciclistas que partieron desde la Catedral de Paraná. Veinte personas iniciaron el recorrido y, con quienes se incorporaron en el camino, fueron 40 las que cruzaron hacia Paysandú.

Los peregrinos regresaron a la capital entrerriana el sábado por la noche, después de asistir a la misa celebrada en el Parque París Londres. “Cansados, pero felices”, resumió Lorena Suárez en declaraciones a Elonce.

La travesía tuvo escalas en Villaguay y Colón. En esta última ciudad, el párroco Daniel Petelín facilitó un espacio para pasar la noche antes del cruce. El sábado salieron cerca de las 5, con frío y llovizna, rumbo al puente General Artigas.

El grupo contó con acompañamiento de Gendarmería en el tramo argentino y recibió orientación al llegar a Uruguay. Una de las peregrinas relató que lograron ubicarse junto a una baranda y ver al Papa antes de la celebración.

Colón acompañó la celebración desde ambas orillas

La participación entrerriana también tuvo un punto de encuentro en Colón. La Municipalidad organizó la propuesta “Fe Conectada”, que permitió seguir la ceremonia mediante una pantalla en el Centro para el Desarrollo, ubicado en San Martín 1334.

El acceso fue libre y gratuito. Vecinos se acercaron para compartir la transmisión y acompañar la misa sin trasladarse al país vecino.

En Paysandú estuvieron el intendente José Luis Walser y su esposa, Gimena Bordet. Según informó el Municipio, la jornada incluyó presencia institucional, participación comunitaria y un dispositivo de prevención y asistencia.

El operativo articuló fuerzas de seguridad, organismos fronterizos y equipos municipales para ordenar los accesos y acompañar a los visitantes. Participaron Gendarmería, Policía de Entre Ríos, Prefectura y Bomberos Voluntarios, entre otras instituciones.

La coordinación buscó facilitar la circulación y reducir las posibilidades de congestión durante los momentos de mayor movimiento en el paso internacional.

El puente, los palmares y el mate en el mensaje papal

Durante la homilía, el Pontífice hizo referencias al puente General Artigas, los palmares y el mate. Esas imágenes del paisaje y de las costumbres compartidas sirvieron para reflexionar sobre la fraternidad y el encuentro.

Las referencias tuvieron un significado cercano para las comunidades de ambas orillas del río Uruguay, vinculadas por relaciones familiares, culturales y sociales.

Parroquias de Paraná, Cerrito y María Grande organizaron viajes

Mientras unos peregrinos completaron su viaje a Uruguay, otros prepararon el traslado hacia Córdoba. Las parroquias San Roque, de Paraná; Nuestra Señora de la Merced, de Cerrito; y María Auxiliadora, de María Grande, coordinaron una propuesta conjunta para participar de la celebración prevista para el martes 10.

El sacerdote Ariel Follonier había explicado a Elonce, durante la organización, que inicialmente pensaron contratar un colectivo y terminaron completando tres. Las consultas llevaron a abrir una lista de espera. Informaciones publicadas en los días previos a la llegada del Papa señalaron que las comunidades de esas localidades ya habían cubierto cuatro unidades.

La organización parroquial contempló viajar a la celebración y regresar a Entre Ríos, sin alojamiento. Follonier destacó el interés de los fieles y el significado religioso de participar de una misa encabezada por el sucesor de Pedro.

La presencia entrerriana se expresó así tanto en la peregrinación como en el acompañamiento desde cada localidad, con propuestas que acercaron a las comunidades a las actividades de León XIV.