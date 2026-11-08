Milei recibió a León XIV en el Palacio Libertad, destacó la presencia de todo el arco político y pidió al Papa que rece por el futuro de la Argentina.

Milei recibió a León XIV y destacó que su visita reunió a todo el arco político.

El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia reunió a representantes de todo el arco político en el Palacio Libertad. Durante su mensaje de bienvenida, llamó a superar las diferencias y recordó al papa Francisco.

“Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”, expresó el mandatario, quien le dio una “cálida bienvenida en nombre de todos”.

Un llamado a superar las diferencias

Milei valoró la participación de los distintos sectores políticos en la recepción al Pontífice y sostuvo que el encuentro representaba una oportunidad para la reflexión.

“Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”, destacó.

Además, se refirió a la importancia de la fe y convocó a “trascender las diferencias temporales”. En ese marco, enfatizó que son más los puntos de unión que aquellos que separan a los argentinos.

El recuerdo del papa Francisco

Durante su discurso, el Presidente también evocó a Francisco, a quien describió como una “figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida”.

“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, agregó.

Al finalizar su mensaje, Milei agradeció la presencia de León XIV y le hizo un pedido: “Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.